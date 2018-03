¿Qué hizo gritar de emoción a Camila Cabello?

Camila Cabello no para de recibir buenas noticias. Después de iniciar el 2018 de una forma increíble, la cantante de 21 años ha anunciado de una forma muy peculiar su último logro: formar parte de la próxima gira mundial de Taylor Swift, que dará inicio el próximo 8 de mayo en los Estados Unidos.

Como si se tratara de uno de los millones de fans que la intérprete de Shake It Off tiene alrededor del mundo, Camila compartió un divertido video en su cuenta de Instagram para revelar la increíble noticia. En el clip, aparece la misma Taylor anunciando la noticia, seguida de una secuencia de gritos de la guapa cubana que parecía no creer lo que estaba sucediendo. En el video, Cabello explicó que su emoción se debía a que siempre fue una gran seguidora de la música de Swift.

“En todos los niveles este es un sueño hecho realidad. Como fan, voy a estar cantando cada una de sus canciones y como amiga, este es un sueño gigantesco. Era la chica que tenía un póster de Taylor en mi habitación cuando tenía 14 años y que moría por asistir a uno de los conciertos del Speak Now Tour (recuerdo que mis amigos asistían a la escuela al siguiente día alucinando con lo que vieron mientras yo moría de la tristeza)”, escribió junto al clip.

“Esto es un sueño, en verdad yo era la niña que solía cantar Hey Stephen pensando en el chico de la escuela que me gustaba y que ni siquiera sabía mi nombre. ¡Esto va a ser muy divertido! Gracias por invitarme Taylor, desde el fondo de mi corazón. ¡Te quiero muchísimo!”, escribió junto al video que rápidamente alcanzó más de tres millones de reproducciones y un sinfín de felicitaciones para la cantante.

De esta forma, Camila continúa con el increíble momento que atraviesa su carrera como solista. A principios de año, la intérprete logró posicionarse en la cima de las listas de popularidad con el estreno de su álbum debut. De forma simultánea, Cabello logró alcanzar la posición número uno de los dos conteos más importantes de la prestigiosa publicación Billboard, algo que no sucedía desde hace más de 15 años.

“No puedo creerlo. Todo esto es por ti y por lo duro que has trabajado apoyándome. ¡Lo hicimos! Ni siquiera sé cómo explicar cómo me siento justo ahora porque estoy sin palabras, pero el latido de mi corazón dice un millón de palabras a la vez. ¡Los amo!”, comentó Cabello en redes sociales al enterarse del importante récord.