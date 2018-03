Becky G enciende las redes al mostrar su increíble figura en la playa

Becky G realizó un especial viaje para celebrar su cumpleaños número 21, celebrado el pasado dos de marzo. Acompañada de sus primas y algunas amistades, la cantante se trasladó a las costas de Florida para disfrutar de unos días de descanso. Ya en la playa, la intérprete de Mayores aprovechó para compartir una fotografía con todos sus seguidores, en la que mostró su increíble figura.

Utilizando un pequeño bikini rosa, la cantante provocó un sinfín de halagos en la sección de comentarios de la imagen publicada en su cuenta de Instagram. Con solo unas horas en la red, la postal consiguió más de medio millón de likes, convirtiéndose en una de las fotografías más populares que Becky ha compartido en la plataforma.

Desafortunadamente, la intérprete no pudo contar con la compañía de su novio, Sebastian Lletget, quien estuvo concentrado con su club Los Ángeles Galaxy durante el fin de semana. Sin embargo, la pareja se encargó de mantenerse en contacto durante el viaje. Así lo relató la cantante en redes sociales, quien además aseguró que tuvo una celebración bastante tranquila.

“Ayer tomé un par de siestas y me tomé una sola bebida alcohólica. Creo que la mayoría de las personas podrían pensar que no terminar destruida en mi cumpleaños 21 es un fracaso, pero en realidad fue genial. Esta es una fotografía que le envié a mi novio cuando me preguntó por las locuras que estaba haciendo en mi cumpleaños”, escribió junto a una fotografía en la que aparece acostada en su cama.

A pesar de la distancia, el jugador de futbol no dudó en enviar un tierno mensaje a Becky para celebrar el importante día: “Feliz cumpleaños, dueña de todo mi ser. No encuentro la forma de enfatizar esto lo suficiente. Siempre es especial el presenciar el crecimiento de alguien y estar junto a ti, ha sido una experiencia increíble. Te amo. Sigue siendo una estrella de rock, has ganado los corazones de mucha gente, pero ninguno más que el mío”, escribió junto a una fotografía donde aparece la pareja besándose.

Muchos motivos para celebrar:

Sin duda, Becky G recordará sus 20 años como uno de los momentos más importantes de su vida, pues fue la edad a la que logró posicionarse como una de las estrellas más importantes del mercado latino a nivel mundial. Con solo siete meses en la plataforma de YouTube, el video musical de su tema Mayores ha superado los mil millones de reproducciones, un logro alcanzado por pocos cantantes.

Sobre el gran momento que atraviesa su carrera, la cantante se dijo muy agradecida con el público hispano por la aceptación que le ha dado: “Más que nada me siento muy bendecida. También estoy muy emocionada, siento que me encontré a mí misma con la música en español. Es lindo ser aceptada por esa comunidad y ese mundo. Mostrar a la gente que estoy orgullosa de mi procedencia y de ese sabor latino. Siempre ha sido una gran parte de mi vida. Es impresionante”, explicó a ET.