Guillermo de Toro ha vivido una montaña rusa de emociones en las últimas 24 horas. El cineasta mexicano arribó a la 90° entrega de los Premios Oscar con 13 nominaciones bajo el brazo, perfilándose como uno de los grandes protagonistas de la ceremonia. Sin embargo, la dura competencia que la cinta The Shape of Water había enfrentado durante la reciente temporada de premios, no le permitía ser catalogada como la gran favorita de la noche.

A pesar de esto, el director tapatío logró romper todos los pronósticos y alzarse con el premio más importante de la noche: Mejor Película. Además, obtuvo el Oscar a Mejor Director, logró que comparte con sus compatriotas Alejandro G. Iñarritu y Alfonso Cuarón.

Sobre el especial momento que vivió este domingo, Guillermo aseguró a los medios que quiere celebrar este increíble éxito con los suyos: “Creo que cada vez que los mexicanos podemos demostrar de alguna manera, ya sea a través de los deportes, las ciencias, las artes o la cultura, lo que tenemos que ofrecer al debate mundial y a la conversación que se está llevando a cabo alrededor del mundo, es extremadamente importante. Sobre todo, recordando de dónde venimos”.

“Recordar tus raíces es una forma de honrar esa parte de ti y de dónde vienes. Mi próxima parada será ir a ver a mis padres esta misma semana. Quiero volver a casa, con estos dos bebés”, explicó mientras levantaba sus dos estatuillas doradas en cada una de sus manos. Para el director, ser un buen ejemplo para las futuras generaciones de cineastas mexicanos es una responsabilidad muy grande.

“Es importante porque el modelo a seguir que tienen los jóvenes suele ser alguien de su profesión, para mí el modelo que es hermoso y que se puede escoger, es el de cineastas comprometidos con la realidad o con la irrealidad, pero sobre todo con la verdad. Creo que la fantasía también conduce a este camino. Espero que los jóvenes que son artistas plásticos, escritores o cineastas que comparten esta idea, puedan seguirla después de momentos como este”, explicó lleno de orgullo.

El último lustro ha traído un sinfín de alegrías para el cine en México, obteniendo una impresionante cantidad de Premios Oscar en muy poco tiempo. La buena racha comenzó en 2014, cuando Alfonso Cuarón logró que la cinta Gravity obtuviera un total de 7 estatuillas, de los cuales anotó un par en su cuenta personal. Un año más tarde, González Iñarritu repitió la hazaña con Birdman, ganando tres Oscars, incluido el de Mejor Película. De forma increíble, el director de Amores Perros logró obtener el reconocimiento a Mejor Director al año siguiente, por su trabajo en la película The Revenant.

Aunado a esto, Emmanuel Lubezki logró coronarse durante tres años consecutivos en la categoría de Mejor Fotografía, convirtiéndose en el cinefotógrafo más premiado de la historia por la Academia. Ahora, Del Toro se ha unido a esta importante lista con sus dos estatuillas, ampliando aún más la buena racha de los mexicanos en Hollywood.