Oscars 2018: Guillermo Del Toro se lleva a casa sus primeras estatuillas como Mejor Director y a Mejor Película

La noche de este domingo ha sido una de las mejores para el talento latino en la entrega número 90 de los Premios Oscar. Guillermo Del Toro de nuevo representó a México con uno de sus trabajos, The Shape of Water, que por fin ha otorgado al creador el Oscar como Mejor Director. La cinta, además, le trajo a Del Toro el premio a Mejor Película, uno de los más esperados de toda la noche.

Tras su victoria en los Golden Globes y los Premios BAFTA, el cineasta mexicano era el favorito para alzarse con el Oscar en la categoría Mejor Director, el primer permio que Del Toro se llevó en la noche. Ahora, al igual que sus amigos, colegas y "compadres", Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, Guillermo posee una de las estatuillas más codiciadas del cine, con la que se corona como el tercer mexicano en llevarse el premio a Mejor Director.

En estas nominaciones competía contra Christopher Nolan, Greta Gerwig, Jordan Peele y Paul Thomas Anderson. Los directores de por sí ya habían hecho historia en esta edición de los Premios de la Academia por haber incluido a una mujer entre los candidatos, después de nueve años sin la presencia femenina entre los mejores detrás de la cámara.

Guillermo recibió el premio de manos de Emma Stone, para después dar un breve y animado discurso. "Gracias. Soy un inmigrante igual que mis compadres, como Gael o muchísimos de ustedes. Una vez creyeron en mí en un hombre anfibio y una mujer muda. Mi madre os da las gracias. Mi padre les da las gracias. Mis hermanos y hermanas les dan las gracias. Y yo les doy las gracias", dijo con el anhelado Oscar en la mano.

En 2007, Guillermo estuvo nominado por primera vez a los Oscar con su película Pan's Labyrinth, en las categorías Mejor Guión Original y Mejor Cinta Extranjera. En aquel entonces, Del Toro se quedó sin el premio, pero volvió a la ceremonia este año con The Shape of Water. La trama lo colocó en la premiación con las nominaciones a Mejor Director, Mejor Película y Mejor Guión Original, éste último ganado por Get Out, de Jordan Peele.

"Y la Mejor Película es para..."

The Shape of water consiguió 13 nominaciones al Oscar. La trama que durante semanas se debatió entre rumores de plagio, aborda la historia de fantasía de la conexión entre dos mundos lejanos: el de una trabajadora de laboratorio y un anfibio. La cinta fue la gran ganadora de la noche al llevarse el premio principal: Mejor Película. Además, la creación de Del Toro también se llevó Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Producción.

"Muchas gracias. Era un admirador de las películas extranjeras y unas semanas atrás Steven Spielberg me dijo que si me encontraba aquí, recordara que era parte de un legado. Estoy muy orgulloso. Quiero dedicar esto a cada uno de los directores jóvenes en cada país del mundo. Fui un niño que creció con películas mexicanas creyendo que esto nunca pasaría, y quiero decirles que es posible. Los que tengan un sueño, luchen por él. Sólo tienen que derribar el muro, echar la puerta abajo y lo conseguirán, dijo Del Toro al aceptar el premio a la Mejor Película.