Eiza González brilló durante su especial participación en la 90° entrega de los Premios Oscar. Enfundada en un espectacular diseño de Ralph Lauren en color amarillo, la guapa actriz mexicana apareció en el escenario de la ceremonia del brazo de Ansel Elgort, su compañero en la cinta Baby Driver, que recibió tres nominaciones en la importante ceremonia.

VER GALERÍA

'Muy buenas noches', dijo la actriz al subir al templete con una sonrisa encantadora y completamente en español. Eiza fue la encargada de otorgar la codiciada estatuilla dorada en dos categorías: Mejor Mezcla de Sonido y Edición de Sonido. Estas eran dos de los premios a los que aspiraba el equipo de producción de la cinta protagonizada por la mexicana, aunque desafortunadamente ambas nominaciones fueron para Dunkirk, cinta dirigida por Christopher Nolan.

VER GALERÍA

Sin duda, Eiza se ha convertido en una de las estrellas latinas más sobresalientes de los últimos tiempos en Hollywood. Han pasado poco más de cuatro años desde que la protagonista de From Dusk Till Down se mudó a Los Ángeles en busca de forjarse una carrera en la meca del cine, obteniendo fantásticos resultados en muy poco tiempo.

VER GALERÍA

Fue a principios de esta semana cuando González recibió la emocionante noticia de que sería una de las presentadoras de los Premios Oscar: “Una niña que creció en México soñó toda su vida con este momento sin jamás pensar que se volvería realidad. Siempre lucha por tus sueños y cree en ti. Aún cuando nadie lo haga, siempre hay recompensas. Por supuesto lloré. Gracias a la Academia y a Dios por este regalo”, escribió en su cuenta de Instagram.

VER GALERÍA

Durante una reciente entrevista exclusiva con HOLA! USA.com, la actriz reconoció que asistir a la noche más importante del cine fue una completa sorpresa: “Es mucho qué digerir, me siento completamente orgullosa de ser una mujer mexicana, una inmigrante representando a mi país. Es un honor que me hayan considerado, es el resultado de mucho trabajo. Yo no me lo esperaba, mi trabajo es hacer lo que me apasiona y esto es un regalo”, explicó con alegría.

VER GALERÍA