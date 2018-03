¡Idénticos! Nicolás no puede negar su parecido son su papá Jencarlos Canela

Con apenas solo seis años, el pequeño Nickolas ya roba las miradas de las fanáticas de su famoso papá, Jencarlos Canela. El niño de seis años no solo tiene los buenos genes del cantante de origen cubano, sino también heredó los de su bella mamá, la actriz venezolana Gaby Espino.

VER GALERÍA

Aunque están separados desde 2014, Jencarlos y Gaby se llevan muy bien y son de las celebridades consentidas de las redes, tanto que sus fanáticos han creado perfiles de Instagram dedicados a ellos y a los niños, Nickolas y Oriana, la hija mayor de la actriz. En una de esas cuentas, las fans de Jencarlos y Nickolas compartieron una imagen en la que dejan ver el gran parecido que hay entre el también actor y el niño de seis años. ¡Nickolas se perfila para ser todo un galán!

VER GALERÍA

En una entrevista que ofreció el año pasado a Mezcal TV, la orgullosa mamá de Nickolas y Oriana, habló acerca de las personalidades de sus hijos, así como de las características de cada uno de ellos. “Tienen su propia personalidad, físicamente sí. Nickolas es como el clon de Jencarlos (Canela) y Oriana es como el clon de Cristóbal (Lander). Pero también tienen cosas mías, aunque ellos no lo digan, y estoy perdidamente enamorada de mis hijos”.

VER GALERÍA

La actriz de 40 años también detalló que los chicos se llevan muy bien con sus papás. “Los dos son súper cariñosos con nosotros porque como que les hemos enseñado eso, a ser muy amorosos y demostrarlo”, explicó.

VER GALERÍA

Sobre la relación que mantiene con Jencarlos, la venezolana detalló al diario El Debate, está basada en el respeto, el cariño y la admiración. “Dos personas que se amaron tanto y que tuvieron hijos y que fueron tan felices, si ya deciden no estar como pareja, no porque no se quieran, o sea, nosotros no es que no nos queramos y nos respetemos muchísimo porque tuvimos una vida juntos y la vamos a tener por siempre”.

Más notas como esta:

- Jencarlos Canela y Gaby Espino celebraron el cumpleaños de su hijo Nickolas

- El fuerte mensaje de J Balvin a Gaby Espino: ‘Tú eres mi novia, tú lo sabes’

Jencarlos y Gaby, juntos por Nickolas

Recientemente, ‘Nicko’ como le dicen de cariño sus padres, celebró su cumpleaños número seis y por esta ocasión tan especial, Jencarlos y Gaby se reunieron para estar con él en este día tan importante. A pesar de que tienen más de tres años separados, ambos llevan una relación cordial por el bienestar del hijo que comparten.

VER GALERÍA

La fiesta temática de Mario Bros tuvo toda clase de divertidos juegos y hermosas decoraciones. Tanto el festejado como sus padres y su media hermana mayor, se caracterizaron como los famosos Mario Bros y Luigi. Los cuatro lucieron overoles de mezclilla, camisetas rojas y verdes, además de las típicas boinas.

Los fanáticos de la ex pareja compartieron a través de diversos perfiles de Instagram varias fotografías del video, el cual también estuvo Oriana, la hija mayor de Gaby. La niña de 11 años en fruto de su primer matrimonio con el también actor venezolano Cristóbal Lander.