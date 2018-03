Georgina Rodríguez ha esperado hasta el mes de marzo para poner en práctica sus nuevos propósitos del año. Cuando su pequeña Alana Martina está a punto de cumplir cuatro meses de vida, la modelo ha decidido empezar a centrarse un poco más en ella misma y empezar a poner en marcha algunos de los proyectos que tenía en mente. Ella misma ha sido la encargada de anunciar los cambios que está llevando a cabo estos días y que han comenzado por su apariencia física, a juzgar por la imagen que este sábado ha compartido con todos sus seguidores de Instagram.

"¿Os gusta mi nuevo look? Feliz día. Preparando mi nuevo proyecto". Estas han sido las enigmáticas pero reveladoras palabras que la pareja de Cristiano Ronaldo ha escrito junto a una fotografía en blanco y negro que dejaba entrever el cambio de imagen que luce ahora y que ha acumulado más de 250.000 'me gusta' en apenas una hora. Georgina aparece con un estilismo de lo más casual formado por un top negro y unos pantalones ajustados, pero lo más llamativo es el flequillo, así como el corte del que presume y que se habría realizado, a juzgar por la información desvelada por la modelo, en el salón de peluquería Ángel Sánchez, un establecimiento de autor ubicado en pleno centro de Madrid y fundado por un reputado estilista.

En cuanto al nuevo proyecto que tiene entre manos, Georgina Rodríguez no ha querido, por el momento, revelar más datos. Tal es el secretismo que mantiene respecto al tema que sólo unos minutos más tarde de compartir esta información la propia modelo ha decidido eliminar este detalle y dejar todo el protagonismo a su recién estrenado look, un estilismo que no ha dejado indiferente a nadie, a juzgar por la multitud de comentarios que su publicación ha generado.

El de este sábado es uno de los cambios de imagen más evidentes que ha protagonizado la modelo desde que saltara la luz su relación con el futbolista Cristiano Ronaldo. y eso que Georgina siempre se ha preocupado por su aspecto físico, pero hasta ahora era mucho más frecuente verla practicando ejercicio y manteniéndose en forma -así ocurrió antes, durante y después de su embarazo, lo que hizo que se recuperara del parto en tiempo récord-. De hecho, para ella, igual que para su pareja, es tan importante el deporte que tratan de enseñárselo a los pequeños de la casa. La modelo no duda en entrenar junto a la pequeña Alana Martina o en inculcar a los mellizos Eva y Mateo su amor por el ejercicio.

Así ayuda Georgina a los bebés a 'ponerse fuertes'

Lo cierto es que Georgina está preparada para afrontar esta nueva etapa en su vida. El anuncio de su cambio de look y de su nuevo proyecto bien podrían tener que ver con un nuevo paso en su carrera como modelo. Cabe recordar que la pareja de Cristiano Ronaldo fichó, el pasado mes de mayo, por UNO Models, tal y como pudo confirmar Hola.com. El posterior embarazo de Alana Martina paralizó temporalmente sus planes sobre la pasarela y ahora, cuando ya está completamente recuperada y la pequeña ya no lo es tanto podría retomar proyectos como este con la prestigiosa agencia que cuenta entre sus figuras con modelos como Laura Ponte, Rocío Crusset o River Viiperi.