Sunday y Faith, hijas de Nicole Kidman, ¡han dado el estirón!

Hacía mucho tiempo que no teníamos oportunidad de ver a las pequeñas Sunday Rose y Faith Margaret. Las hijas de Nicole Kidman y Keith Urban no suelen acompañar a sus padres a estrenos de cine ni citas importantes, por lo que no es habitual ver muchas fotos de ellas. Pero esta semana, la familia al completo ha sido fotografiada en el aeropuerto de Sydney y hemos podido comprobar lo mucho que han crecido. ¡Menudo estirón!

Las niñas llevaban vestidos blancos muy parecidos y unas sandalias en tonos plateados y dorados, además de ir peinadas iguales, con la melena lisa suelta recogida a un lado con una goma de colores. Viendo las imágenes, no cabe duda de que tanto Sunday, de 9 años, como Faith, de 7, han heredado la piel clara de porcelana y el pelo de su madre, aunque es verdad que mientras que la pequeña se parece mucho físicamente a la oscarizada actriz, la mayor ha salido más a su padre. ¿No te parece?

VER GALERÍA

"Soy muy afortunada. Tengo un marido y cuatro hijos (además de las niñas tiene otros dos hijos mayores, Isabella y Connor, adoptados durante su matrimonio con Tom Cruise) y además tengo una familia extensa. Por extraño que parezca, podemos vivir en cualquier lugar del mundo. Nos llevamos algunas mantas, almohadas y velas y nos sentimos como en casa casi en cualquier lado", reconocía la actriz en una entrevista hace algunos años que publicó ¡HOLA! en sus páginas. "Lo que me encanta de ser mayor, y especialmente de ser una madre mayor, es la paciencia que adquieres y la sabiduría que conlleva", confesó por aquel entonces, añadiendo que: "Lo que he aprendido como mujer y como ser humano ha sido muy beneficioso para la capacidad que tengo ahora de criar a mis hijos. La otra cara de la moneda es que no tienes la energía física, pero tienes la energía mental".

Se presenta un fin de semana de lo más emocionante para Nicole, ya que este domingo 4 de marzo, será una de las presentadoras de la 90º edición de los Oscar, que se celebrarán en el Dolby Theatre. La protagonista de Big Little Lies desplegará su glamour en la alfombra roja por la que veremos desfilar a un sinfín de estrellas del séptimo arte para vivir esta gran noche en la que La forma del agua, Dunkerque y Tres anuncios en las afueras acaparan todas las nominaciones. ¿Quién ganará?