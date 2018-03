Oscars 2018: ¿Por qué las activistas de Time’s Up no vestirán de negro en la alfombra roja?

La alfombra roja de los Premios Oscar será una pasarela de color y estilo. Aunque los Golden Globes y los Premios BAFTA adoptaron el código de vestimenta de color negro para unirse a Time’s Up, este domingo 4 de marzo, las celebridades podrán desfilar en las afueras del Dolby Theatre con el color de su elección.

Las organizadoras del movimiento, que combate el acoso sexual y la discriminación laboral, han decidido que Time’s Up no se hará presente en la red carpet de la entrega 90º de los Premios de la Academia, pero sí estará activo en la ceremonia. En una conferencia de prensa, realizada en un evento en Sushine Sachs el pasado jueves, la productora Shonda Rhimes, la directora Ava DuVernay y la actriz Laura Dern hablaron sobre su postura en esta entrega de premios. “Fue una iniciativa que se lanzó en la alfombra roja, pero no nació para vivir allí”, indicó Rhimes a los medios de comunicación.

En tanto, en el show parece que podría haber algo de Time’s Up gracias a Jimmy Kimmel, quien será el presentador de la entrega. Aunque el pasado jueves dijo que en la noche de los Oscar no hablaría de ese tema tan sensible, pareciera que ha cambiado de opinión y ha decidido integrar a la ceremonia algunos dichos sobre Time’s Up. Respondiendo a la pregunta de un entrevistador de Vanity Fair sobre si el movimiento sería parte de los premios o no, respondió: “Por su puesto que será parte del programa”.

En los últimos meses, Time’s Up ha ganado una gran presencia en la temporada de premios. En enero pasado, durante los Golden Globes —la primera gran entrega de premios desde que salieron a la luz las acusaciones de acoso contra Harvey Weinstein —actores y actrices se manifestaron en contra de ese tipo de conductas vistiendo de color negro y sumándose al movimiento.

Un mes después, en los BAFTA, los llamados ‘Oscar británicos’, se volvió a repetir la escena, en solidaridad con las víctimas y sobrevivientes de acoso, así como la lucha por los derechos de la mujer. Mientras que en los GRAMMY y en los Brit Awards, se usaron rosas blancas como señal de apoyo.

Gracias a la difusión de la campaña, se ha creado un fondo legal para ayudar a las mujeres que han vivido situaciones de ese tipo y que quieran denunciar. Hasta el momento, Time’s Up ha recaudado $21 millones de dólares, los cuales servirán para defender a las mujeres que han padecido este tipo de violencia.

Subasta con causa

Condé Nast (editora de múltiples publicaciones) eBay y Time’s Up se unieron para realizar una subasta en la que se pusieron a la venta 39 trajes de lujo que lucieron las celebridades en la alfombra roja de la 75º edición de los Golden Globes, el pasado 7 de enero. Todo lo recolectado fue donado al Time’s Up Legal Defense Fund, que ayuda a las víctimas de acoso sexual a conseguir representación legal y llevar su caso ante los tribunales.