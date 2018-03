¿Qué hacían Lili Estefan, Raúl de Molina y Clarissa Molina antes de ser famosos?

Aunque Lili Estefan, Raúl de Molina y Clarissa Molina son hoy tres de los rostros más conocidos de la televisión hispana, no siempre fue de esta manera. Como cualquier otra persona, los conductores de El Gordo y la Flaca alguna vez tuvieron empleos en los que no estaban rodeados de reflectores, etapa que recordaron entre risas durante un segmento del popular programa de Univisión.

La primera en compartir sus experiencias fue la ganadora de Nuestra Belleza Latina: “Yo trabajaba en un restaurante de comida rápida. También fui seguridad en un edificio y en un consultorio dental”, a lo que Raúl comentó: “¿De verdad trabajabas como guardia de seguridad? ¿Ibas vestida como ellos?”, preguntó con cierta incredulidad: “Claro, iba con mi uniforme de seguridad. Cuando alguien que no vivía en el edificio quería pasar le decía: ‘¡Usted no puede pasar!’, y me respetaban”, recordó con una sonrisa.

Por su parte, Estefan reveló que tuvo un gran número de trabajos, todos ellos relacionados de alguna forma con el mundo de la moda: “Yo trabajé modelando. También estuve en una tienda vendiendo joyería. Trabajé en una tienda de ropa. En alguna ocasión laboré dando las pruebas para los perfumes de las tiendas. También fui modelo maniquí”, comentó entre risas.

Por otro lado, el carismático conductor tuvo un trabajo un tanto menos glamuroso, aunque tenía algo que ver con el ámbito informativo, carrera por la que se decantaría unos años más tarde: “Yo a los 17 años repartía el periódico de la mañana. En los veranos cuando no iba a la escuela. Fui fotógrafo también. Trabajé en la construcción alguna vez, pero solamente fue una semana. Me tiraron un cubo de agua grande desde lo alto de un edificio”, explicó con humor.

Una larga trayectoria:

Aunque Clarissa logró que su carrera despuntara en 2015 gracias a un certamen de belleza, sus compañeros, Raúl y Lili, tienen un amplio recorrido en los medios de comunicación. Los inicios de la carrera del conductor de 58 años dentro del periodismo se remontan a 1980, cuando comenzó a trabajar como fotógrafo para AP, solo unos meses después de graduarse del colegio. A partir de ese momento, Molina desarrolló el gusto por retratar celebridades, lo que poco a poco lo sumergió en el mundo del entretenimiento.

Por su parte, Lili comenzó sus andanzas en la televisión en el programa Sábado Gigante, conducido por el popular presentador Don Francisco. Desde su primera aparición en 1986, la carismática modelo se ganó el corazón del público hispano, convirtiéndose en una de las estrellas del show. Este año, la dupla celebrará el 20 aniversario de su popular programa, que fue lanzado a principios de 1998. Desde entonces, se ha mantenido en el gusto de los hispanos llegando a ser uno de los shows más vistos de los Estados Unidos.