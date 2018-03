Eiza González tomó una de las decisiones más importantes de su carrera hace cuatro años: mudarse a Los Ángeles en busca de forjar una carrera en Hollywood. Con valentía, la actriz mexicana aceptó este reto sin imaginar que, en poco tiempo, se convertiría en una de las estrellas latinas de mayor relevancia en la industria cinematográfica. El premio a todo este esfuerzo llegó el pasado miércoles, cuando Eiza fue elegida como una de las presentadoras de la 90° entrega de los Premios Oscar, un sueño hecho realidad del que conversó en exclusiva con HOLA! USA.

Al hablar de la especial noche, la actriz de 28 años comentó emocionada: “Es mucho qué digerir, me siento completamente orgullosa de ser una mujer mexicana, una inmigrante representando a mi país y a mis mujeres (mexicanas). Es un honor que me hayan considerado, es el resultado de mucho trabajo. Yo no me lo esperaba, mi trabajo es hacer lo que me apasiona y esto es un regalo, el hecho de ser invitada es algo que nunca me imaginé”, explicó con alegría.

Sin duda, esta edición de los Premios Oscar tendrá un toque latino muy especial, pues a Eiza se une Eugenio Derbez, quien también fue seleccionado como uno de los presentadores de la importante gala: “No, he hablado todavía con Eugenio. Lo que sí les puedo decir es que este año estoy muy emocionada por que casi todas las películas nominadas me han parecido increíbles, además Baby Driver (cinta donde ella actúa) es una de las nominadas”, comentó llena de orgullo.

Otro de los grandes protagonistas latinos de la noche será Guillermo del Toro, quien lidera las preferencias gracias a las 13 nominaciones que recibió la cinta The Shape of Water. Con emoción, la guapa actriz aseguró que le gustaría compartir asiento con el reconocido director: “Estoy muy orgullosa de él, espero que gane este año, la verdad es que se lo merece. He tenido la oportunidad de charlar con él y es un hombre súper trabajador. Un digno representante de México, además de ser un hombre muy divertido”, explicó.

Sobre sus planes para este 2018, González aseguró que ya tiene un par de proyectos en puerta: “El año pasado hice cinco películas, así que este año ya saldrán más cosas. Después de los Oscar me voy a Europa para hacer otra película, pero filmada en España. Este año se estrena la película The Women of Marwen, que hice con Robert Zemeckis, Alita, de Robert Rodríguez, y otra cinta que se llama Highway. Por otro lado, sigo como la embajadora de la marca de belleza Neutrogena".

Hablando de la forma en que se preparará para la ceremonia, a la que asistirá acompañada de su madre, Eiza comentó: “Toda la semana previa a los Oscar es de mucho 'mantenimiento'. Lo más importante es lucir muy bien para el domingo, así que lo mejor para mí es hidratar mi piel constantemente, hago limpieza profunda y utilizo mascarillas. En general siempre he sido muy disciplinada con mi régimen de belleza, entonces no me cuesta tanto trabajo. Yo creo que por eso me va tan bien con la marca que represento (Neutrogena), funcionamos bien como equipo. La belleza y el cuidado de la piel es prioridad”, aseguró.

Sin duda, el vestido que elegirá la actriz para desfilar por la alfombra roja de los Oscar es uno de los detalles que más curiosidad ha despertado entre los amantes de la moda. Al hablar sobre este detalle, comentó: “No les puedo decir. De hecho, estamos seleccionando vestidos, lo que sí les puedo decir es que estoy trabajando con mi estilista Anita Patrickson, la misma con la que trabajé para la gira de promoción de Baby Driver. Ya veremos cuál será la sorpresa”.