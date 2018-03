Hope Hicks, la amiga de Ivanka que renunció al cargo de comunicación de Donald Trump

Hope Hicks, está decidida. En las próximas semanas, quien fuera la asesora más fiel de Donald Trump, renunciará a su cargo como directora de comunicaciones de la casa Blanca. Con su adiós al cargo, la amiga de Ivanka Trump dejará libra la vacante que ha estado disponible en cuatro ocasiones desde que inició el mandato de Trump hace apenas un año y dos meses.

El nombre de Hicks vuelve a ser el centro de atención después de que su nombramiento como directora de comunicaciones resultara polémico por su poca experiencia en un puesto similar. La mujer se ha mantenido cercana al mandatario desde hace tres años, de los cuales sólo pasó cinco meses en el cargo, luego de que Anthony Scaramucci renunciara a él tras 10 días de trabajo.

Hope Hicks, además es muy amiga de Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner, una relación que se volvió más cercana cuando trabajó para la firma de modas de la hija del Presidente. La originaria de Greenwich, California, también ha sido parte del equipo laboral de una inmobiliaria de los Trump, fue éste su último cargo antes de unirse a la campaña del actual Presidente.

La mujer ha sabido cómo mantener la atención alejada de ella. Ocupando un segundo plano, Hope fue la asesora personal de Donald Trump, una persona que cuidaba cada uno de los detalles del mandatario, tanto que incluso planchaba sus trajes. Donald no pasó desapercibida su lealtad, misma que sirvió para llegar al puesto al que hoy renuncia a pesar de estar valorado en 179 mil dólares anuales.

La sorpresiva renuncia llega un día después de que Hopes testificara por más de ocho horas ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. El cuestionamiento está dirigido a las investigaciones sobre el posible vínculo de la campaña presidencial de Trump con el Gobierno ruso, que podría haber influido en las elecciones de 2016.

A pesar de la coincidencia, The New York Times cita a varias fuentes que explican que la renuncia de Hope Hicks no está ligada a la investigación. De acuerdo a la publicación, ella tenía planeado hacerlo desde hace tiempo. En cuanto a la investigación, Hope se negó a contestar varias preguntas, aunque reconoció ante los legisladores que alguna vez dijo "mentiras piadosas" a favor del Presidente; sin embargo, ninguna que esté vinculada con la investigación rusa. Por ello, mientras sigan las investigaciones, su nombre saldrá a flote en cuestiones políticas.

Aún amiga de la familia Trump

Hope Hicks abandona su cargo y el puesto que la mantuvo bastante cerca del Presidente y su familia, pero ello no quiere decir que la mujer se haya alejado en malos términos con su amiga o sus familiares. Incluso, en un comunicado emitido por la Casa Blanca, el Presidente envió buenos deseos para ella. "Hope es sobresaliente y ha hecho un gran trabajo durante los últimos tres años. Es muy inteligente y considerada, así como una gran persona. Extrañaré tenerla a mi lado, pero cuando me consultó para buscar otras oportunidades, lo entendí totalmente", expresó sobre la ex modelo. "Estoy seguro de que trabajaremos juntos de nuevo en el futuro".

Hope, por su parte, envió su inmensa gratitud al Presidente por el tiempo que trabajaron juntos, además de desearle a él y su Gobierno lo mejor. Por ahora, el cargo de director de comunicaciones queda abierto y sin posibles nombres que podrían ocuparlo. La vacante es una de las más difíciles de llenar en la Administración Trump, no sólo por la guerra pública que el mandatario tiene con algunos medios de comunicación; sino también por las publicaciones que hace a diario en sus redes sociales, en especial en Twitter, en donde publica sus opiniones y decisiones con un tono que resulta incómodo para muchos ciudadanos.