Jorge Ramos sobre su relación con Chiqui Delgado: 'Somos una modern family'

Jorge Ramos se siente muy orgulloso de la relación que ha construido con Chiquinquirá Delgado a través de los años. Así lo manifestó durante una reciente entrevista, en la que aseguró estar muy contento por la gran química que existe entre sus hijos y los de ella, quienes mantienen una excelente convivencia a pesar de la diferencia de edades que hay entre ellos.

“Es una relación maravillosa, estamos muy contentos. Nos apoyamos mucho. Decimos a veces que somos una 'modern family', por supuesto como todos saben Chiqui tiene dos hijos y yo tengo también otros dos. Es una cosa realmente maravillosa. Estoy muy contento y muy orgullosa de ella. Es una extraordinaria mujer y una gran empresaria. Tiene un proyecto nuevo del que ya estará hablando muy pronto. Es exactamente lo que los dos necesitábamos en este momento”, explicó.

Recientemente, la actriz habló sobre la relación que mantiene con Paola y Nicolás, los hijos del periodista: “Me la llevo genial. Son muy cariñosos, muy respetuosos. Creo que, si ellos ven a su papá bien, están muy tranquilos. Nuestros hijos se llevan bien entre todos. Es algo realmente extraño viniendo de situaciones tan distintas y con edades tan diferentes. Es una suerte que todos se quieran y se lleven super bien”, explicó en entrevista con People En Español.

Sobre los rumores de una posible boda con el periodista, la conductora comentó: “Hemos tenido tantas historias sobre un matrimonio. Pero no, para nada. Estoy feliz como estoy y la fórmula del matrimonio ya la hemos probado y no funcionó, así que por el momento estoy completamente feliz así. Me siento tranquila, querida y plena. No tengo la necesidad de firmar ningún papel”, aseguró al portal algunos meses atrás.

Su historia de amor:

El reconocido comunicador y la conductora se conocieron durante un evento de la cadena Univisión, empresa en la que ambos trabajan desde hace años. En aquel entonces, Delgado llevaba unos meses en Estados Unidos, por lo que el periodista resultó ser un apoyo fundamental para que lograra adaptarse a una nueva cultura. Al momento de conocerse, la actriz acababa de terminar su proceso de divorcio del también presentador Daniel Sarcos, mientras que Ramos había terminado su noviazgo con Ana de la Reguera.

A pesar de esto, la pareja decidió darle una nueva oportunidad al amor y comenzaron a salir a inicios del 2011: “Los dos estábamos saliendo de relaciones. Manejar todos eso y no herir a nadie fue difícil. A pesar de todo hemos logrado ese balance. No hay diferencia entre tus hijos o los míos, todo el mundo es igual para nosotros”, explicó.