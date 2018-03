Penélope Cruz tiene mucho que celebrar con Javier Bardem

Penélope Cruz celebra hoy una fecha muy especial, el 49 cumpleaños de su marido Javier Bardem. Han transcurrido casi ocho años desde su boda en Las Bahamas y el matrimonio disfruta de su momento más dulce. A sus días felices como pareja, se le suma su felicidad como padres de dos hijos Leo y Luna, una carrera llena de éxitos y su compromiso solidario. Entre rodaje y rodaje, Bardem está inmerso en #protectantartic, una iniciativa solidaria que ha emprendido junto a su hermano Carlos Bardem y a un equipo de científicos de Greenpeace para admirar la belleza de los ecosistemas del océano Antártico y pedir su protección, mientras que Penélope, que ya dirigió el documental solidario Uno entre cien mil sobre leucemia infantil, logra sacar tiempo para asistir a los estrenos de sus películas y a algunos de los premios más prestigiosos de la industria (los Globo de Oro, los Goya junto a Bardem..)

En medio de toda la vorágine de premios y con los Oscar a punto de comenzar, Penélope Cruz ultima los preparativos para acudir la noche del 2 de marzo a la gala de los premios César, los Oscar del cine francés, en París, donde será reconocida con el César de Honor por su prolífica carrera. Juntos, además del cumpleaños de Javier, celebrarán este nuevo reconocimiento para la actriz, que ha sido calificada por el jurado francés como una artista “sublime y emotiva", con "esa facultad de brillar tanto en las producciones internacionales como en las películas más íntimas, ya sea frente a Ridley Scott, Rob Marshall, Fernando Trueba o, incluso Asghar Farhadi, con quien acaba de rodar Todos lo saben", una cinta en la que vuelve a compartir reparto con su marido.

Penélope Cruz sucederá así a George Clooney, que recibió el César honorífico en 2017 de la mano del actor francés Jean Dujardin. La española es la primera mujer en recibir esta distinción desde que lo hiciera Scarlett Johansson en 2014. Otros de los ganadores recientes del César de Honor han sido Sean Penn o Michael Douglas. La madrileña se convierte en la segunda personalidad española en ser distinguida con este premio después de que Pedro Almodóvar, su gran amigo con el que ha trabajado en cinco películas, lo recibiera en 1999. El premio César de Honor se suma al ya extenso palmarés de la madrileña en el que destaca el Oscar como mejor actriz de reparto por el filme de Woody Allen Vicky Cristina Barcelona con el que en 2008 también ganó el BAFTA en esa categoría. La madrileña también cuenta, entre otros galardones, con dos Premios del Cine Europeo por No te muevas y Volver y sus tres premios Goya por La niña de tus ojos, Volver y Vicky Cristina Barcelona.

A su cita con París, se añade que el próximo 9 de marzo estrenará junto a Javier Bardem Loving Pablo, así como el estreno en España de la serie The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, que llegó a Estados Unidos el pasado 17 de enero y llegará a España el próximo 30 de marzo. En la serie en la que Penélope se convierte en Donatella llega sin contar con el beneplácito de la familia del diseñador, entre la polémica y la controversia, después del comunicado a través del que expresaron su disconformidad, considerando pura ficción muchos de los hechos que se relata. Sin embargo, la actriz ya aseguró que entre Donatella y ella no existía ningún problema. “Ella es alguien muy especial para mí y he disfrutado mucho interpretándola”, dijo recientemente sobre la serie, producida por Brad Falchuk, el prometido de Gwyneth Paltrow.

Sin duda, a esta pareja de éxito la vida les sonríe y tiene mucho que celebrar tanto en lo personal como en lo profesional. ¡Felicidades!