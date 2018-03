Alejandra Espinoza revela por qué su hijo Matteo aún no asiste a la escuela

No cabe duda de que Alejandra Espinoza disfruta a máximo su faceta como madre. Con solo dar un pequeño recorrido por sus perfiles de redes sociales, cualquiera podría darse cuenta de la increíble química que comparte con su pequeño hijo Matteo, quien se ha convertido en su inseparable compañero de aventuras.

Es por esta razón, que la guapa conductora de origen mexicano ha decido esperar un poco más para inscribir al pequeño de casi tres años a la escuela, con el objetivo de aprovechar todo el tiempo que pueda pasar con él: “Ahora en abril Matteo ya iba a entrar a la escuela. Ya lo habíamos inscrito mi esposo y yo, pero al final nos arrepentimos”, explicó durante una entrevista con Mezcal TV.

“Yo creo que en el momento en que los niños pisan la escuela no salen de ella casi por 15 años. Entonces yo prefiero que se quede con nosotros en casa por lo menos un año más. Mi esposo Anibal sí quería mandarlo a la escuela porque le gusta que esté con otros niños, pero para eso yo lo tengo dentro de muchas actividades para que pueda compartir”, aseguró.

Sobre las actividades que más disfruta el pequeño Matteo en su tiempo libre, comentó: “Próximamente va a entrar a Taekwondo así que ya lo verán de karateka en mis videos. También lo tengo en Soccer y en muchas otras actividades donde puede compartir tiempo con otros niños. Así que la escuela la vamos a aguantar un poquito más. Hasta el próximo año”, expresó con una sonrisa.

Esta no es la primera vez que la presentadora de Univisión habla sobre la educación de su único hijo, pues recientemente explicó que le gustaría que el pequeño fuera educado en casa durante sus primeros años de vida: “Trato de pasar mucho tiempo con él. Soy su profesora particular. Me gusta mucho leer sobre niños, sobre su educación. Por el momento quiero que esté con nosotros, que empiece a decir oraciones completas, ser yo quien lo enseñe a colorear”, comentó.

Un niño muy inteligente:

A sus dos años, Matteo ha demostrado en distintas ocasiones que tiene una gran capacidad para absorber conocimientos a pesar de su corta edad. Durante un pequeño video compartido por Alejandra en redes sociales, mostró como el pequeño ya puede nombrar a la perfección las letras del abecedario con solo verlas.

Una publicación compartida por Alejandra Espinoza (@alejandraespinoza) el Feb 3, 2018 at 5:16 PST

En el clip, se puede ver a la conductora junto a su hijo en una actividad que han denominado ‘sábados de escuela’, donde realizan distintas dinámicas que permiten al pequeño agilizar su mente de una forma muy divertida. Sin duda, la conductora ha disfrutado al máximo de su faceta como profesora personal de Matteo, experiencia que podrá seguir disfrutando por un año más.