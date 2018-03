¡Dúo de ensueño! Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, juntos en lo nuevo de Tarantino

Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, dos de las estrellas más grandes de la industria cinematográfica, compartirán créditos en la próxima película de Quentin Tarantino. Así lo ha confirmado la productora a cargo de la cinta llamada Once Upon a Time in Hollywood, que narrará las andanzas de un par de amigos que tratan de hacerse de un nombre en la meca del cine a finales de los años 60. Las aventuras del dúo se verán interrumpidas por el asesinato de la famosa actriz Sharon Tate, una de las nueve víctimas de la secta fundada por Charles Manson. La fecha prevista para el estreno de la cinta es el 9 de agosto del 2018.