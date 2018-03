Conoce a Adrián, el hijo de María Celeste Arrarás que le robó el corazón hace 18 años

María Celeste Arrarás recordó este jueves uno de los momentos más importantes de su vida: la adopción de su hijo Adrián. Han pasado casi dos décadas desde que la conductora viajó al otro lado del mundo para conocer a la persona que cambiaría su vida para siempre. Decidida a cumplir uno de los anhelos más grandes, la periodista viajó a Rusia y conoció al pequeño que le robó el corazón de forma inmediata.

A través de su cuenta de Instagram, Arrarás compartió una fotografía en la que aparece junto a su hijo unos días más tarde de completar el proceso de adopción: “Con mi hijo Adrián poco después de que lo trajéramos de Rusia. Hoy, 18 años más tarde, me tomé el día libre para verlo participar en un juego de Lacrosse del equipo de su escuela. Los partidos siempre son a la hora de mi programa, pero quería ver uno de sus partidos antes de que se gradúe en mayo de su secundaría”, comentó junto a la imagen.

Con 15 meses de edad, la vida del ahora adolescente cambió de una forma drástica al ser adoptado por la famosa periodista de Telemundo y su entonces esposo, Manny Arvesú. Durante una reciente entrevista en el programa Don Francisco Te Invita, María Celeste explicó por qué tomó la importante decisión de adoptar un pequeño a pesar de tener la capacidad de convertirse en madre de forma biológica.

“Yo siempre quise hace una diferencia en el mundo porque estoy muy agradecida por las cosas que me ha dado la vida. Hice esto pensando que iba a cambiarle la vida a alguien, pero fue completamente al revés. Él fue quien cambió mi vida. Cuando uno va a un orfelinato y ve cómo se ve la situación, yo creo que son pocas las personas que pueden salir de ahí sin un pequeñito”, comentó.

“La mejor decisión que he tomado en mi vida de forma personal, es la adopción de mi hijo Adrián. Yo lo he visto ante mis hijos, él llegó como un capullo y con los años se ha abierto como una flor”, explicó llena de orgullo durante la emisión.

Agradecido por el increíble gesto:

Hace un par de años, Adrián preparó una especial sorpresa para su mamá junto a sus dos hermanos, Julián y Lara. Para celebrar el día de las madres, el trío preparó un pequeño mensaje que fue emitido en el programa de María Celeste. Durante su intervención, el joven de origen ruso quiso agradecer a la periodista por darle la oportunidad de formar parte de su familia.

“Yo me siento especial para mi mamá porque, de todos los niños que había ahí en Rusia, ella me escogió a mí y eso es lo que me hace sentir muy especial. Ella tiene un amor muy grande por mí. Es algo que agradezco mucho. Mi mamá es una persona muy buena, cariñosa y amorosa conmigo”, comentó durante la pequeña cápsula realizada para el programa Al Rojo Vivo.