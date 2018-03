¡Sabor latino! Sofía Vergara muestra sus mejores pasos de baile al ritmo de Pitbull

Sofía Vergara ha demostrado una vez más la alegría que suele caracterizar a los latinos. Durante la gala del Women's Cancer Research Fund celebrada este martes en Beverly Hills, la actriz de origen colombiano presumió sus mejores pasos de baile al ritmo del tema Don't Stop The Party de Pitbull, encargado de amenizar la ceremonia.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella de Modern Family compartió un pequeño video en el que aparece disfrutando del número musical del intérprete cubano: “Muy honrada y feliz de haber sido parte de esta gala el día de ayer. Fue una noche increíble”, escribió junto a una serie de fotografías tomadas durante la especial velada.

Además, Sofía demostró que el ritmo que corre por sus venas es algo de familia, pues su hijo Manolo y su sobrina Claudia, quienes acompañaron a la estrella de televisión en el evento, no pararon de bailar durante todo el recital: “¡Esto se prendió!”, escribió la guapa colombiana junto al divertido video que hasta el momento cuenta con más de 600 mil reproducciones.

Como era de esperarse, Joe Manganiello tampoco quiso perderse una noche tan importante para la actriz, quien recibió una distinción por su incansable apoyo en la lucha contra cáncer, padecimiento que enfrentó durante su juventud. Con un emotivo discurso, Vergara habló de la importancia de seguir contribuyendo con la investigación de esta terrible enfermedad.

“Mi experiencia especial con el cáncer hace 18 años despertó mi interés en la investigación del cáncer. Una de mis mayores alegrías es tener la oportunidad de trabajar con los hospitales infantiles. Acepto este reconocimiento en nombre de todos ustedes, para honrar el coraje de las personas que están en esta sala, porque todos hemos apoyado esta gran causa”, comentó.

Su complicada experiencia con el cáncer:

Durante una reciente entrevista, Sofía recordó el complicado momento que atravesó cuando fue diagnosticada con cáncer de tiroides: “En ese momento comenzó una pesadilla al darme cuenta de que padecía cáncer. No tenía síntomas. Estaba saludable, joven. Sientes un poco de pánico porque no sabes qué es. Me eduqué sobre lo que era. Por eso es tan importante encontrar un doctor en el que realmente confías”, explicó a People en Español.

Afortunadamente, la actriz logró superar este difícil episodio: “Me extirparon la tiroides y desde entonces he tenido que usar medicamentos a diario. Debo estar muy pendientes de los niveles de muchas sustancias. A pesar de que me libré del cáncer gracias a esa operación, me sentí muy triste y asustada por tener que vivir esta condición el resto de mi vida. Por supuesto, este proceso me hizo darme cuenta de que tengo que poner mucha atención a mi salud”, comentó en otra ocasión a las cámaras de Univisión.