Los Premios Oscar 2018 tendrán uno de los escenarios más elegantes y relucientes, ya que contará con millones de finos cristales. Por sexto año consecutivo, Derek McLane, diseñador de escenografías, fue llamado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para dar el toque de elegancia al Dolby Theatre.

Al ser esta la edición 90ª de la ceremonia, McLane –quien ha sido galardonado por su trabajo en los premios Tony y los Emmy—implementó nuevos elementos nunca antes vistos en los Oscar para deslumbrar a la audiencia. El proscenio, el arco que rodea el escenario por enfrente del telón, está formado por 45 millones de cristales Swarovski. Para crear esta impresionante estructura trabajaron 32 personas y se requirió de 3,250 horas de trabajo. Sin duda, esta gala no tendrá comparación a la anterior, ya que la escenografía del año pasado tenía tan solo 27 mil 120 de estos finísimos brillantes.

En entrevista con Architectural Digest, el decorador inglés reveló que la escenografía de este año no está inspirada en una época específica, como la del 2017, que tenía motivos Art déco. “(Este año) Se trata más sobre los reflejos y la luz, que de un periodo en particular. Creo que lo que he hecho se ve muy moderno y con visión de futuro”.

A través de su cuenta de Instagram, McLane compartió un adelanto de cómo se verá el escenario de los Oscar el próximo domingo y escribió: “Emocionado por enseñarle algunos de los sets de este año de los Oscar. Este es un nuevo proscenio, el cual está elaborado con largas formas de espejos y cristales (alrededor de 45 millones de ellos, cortesía de Swarovski). Está basado en el interior de una geoda”.

En la cuenta de Instagram de Swarovski, la marca de lujo compartió un video en el que muestra un adelanto de lo que se verá el próximo domingo 4 de marzo.

Cuando los productores del show, Mike De Luca y Jennifer Todd, le pidieron colaborar de nuevo con ellos este año, el proscenio fue lo primero que diseñó. “Está inspirado en la película Amadeus. No se ve exactamente como Amadeus, pero a partir de ello comenzó la idea”. Dicho filme estadounidense está basado en la vida de los compositores Antonio Salieri y Wolfang Amadeus Mozart.

McLane también trabajó con Swarovski para decorar el escenario con cortinas elaboradas con 80 mil cristales, cajas de ópera con 23 mil brillantes y en esta edición, regresarán los famosos Oscares ‘flotantes’, con más de 140 mil cristales. El año pasado, estas figuras fueron un elemento novedoso que dejó fascinados a los televidentes.

Jimmy Kimmel, el presentador de los premios, reveló que en medio de los ensayos finales de la entrega del año pasado, se desplomó la gran escenografía sobre el escenario principal. Detalló que dos estructuras gigantes, de unos 25 0 30 pies de alto, cayeron sobre el escenario. Un minuto después, ambas se rompieron al mismo tiempo. Kimmel agregó que todos en el lugar se asustaron, y algunos hasta pensaron que se había tratado de un explosivo. Afortunadamente nadie salió herido.