El romántico beso de Ashton Kutcher y Mila Kunis captado por la 'KissCam'

Ashton Kutcher y Mila Kunis fueron los protagonistas de un romántico momento durante un partido de hockey celebrado en el Staples Center de Los Ángeles. La pareja asistió al encuentro sin imaginar que serían víctimas de la popular Kiss Cam, que invita a las parejas enfocadas a besarse ante la mirada de los miles de asistentes.

Aunque algunas celebridades suelen negarse a participar en la divertida dinámica, el actor de 40 años preparó sus labios en cuanto se dio cuenta que habían sido descubiertos por la cámara. Con una gran sonrisa, la pareja se fundió en un tierno beso que provocó los aplausos de las personas que estaban sentadas junto a ellos en las gradas.

VER GALERÍA

Con más de cinco años de matrimonio a sus espaldas, Mila y Ashton se han convertido en una de las parejas más estables de Hollywood. De forma curiosa, este no es el primer beso del matrimonio que queda registrado ante una cámara. Fue durante uno de los episodios de la popular serie That '70s Show, programa en el que ambos iniciaron su carrera, cuando las estrellas unieron sus labios por primera vez, sin imaginar que años más tarde terminarían formando una linda familia.

Una publicación compartida por Revista ¡HOLA! (@holacom) el Feb 28, 2018 at 7:12 PST

De hecho, el protagonista de Just Married reveló en una reciente entrevista que ese fue el primer beso de la actriz de origen ucraniano: “Nos conocemos desde hace más de 20 años. Yo tenía 19 y ella 14, algunas veces hice su tarea de química. ¡Nuestro primer beso quedó capturado en una serie de televisión! Fue algo extraño, en ese momento pensé: ‘¿Esto no es ilegal?’, fue un poco incómodo por la edad que teníamos. Era como mi hermana pequeña”, explicó a la estación SiriusXM.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

El adorable debut como pareja de Ashton y Mila como pareja en la alfombra roja

Así es como Ashton Kutcher calló los rumores de infidelidad hacia Mila Kunis

El complicado divorcio de Ashton:

Aunque en la actualidad el actor disfruta de una etapa llena de felicidad junto a Mila y sus hijos, no siempre fue de esta manera. En 2011, Kutcher atravesó un complicado momento durante su mediático divorcio con Demi Moore, con quien estuvo casado durante poco más de seis años. Durante una reciente entrevista con el programa Armchair Expert, el actor explicó de qué forma logró superar el difícil rompimiento.

VER GALERÍA

“Justo después me fui a las montañas completamente solo, me quedé ahí una semana entera. No tenía comida ni nada que beber, solo agua y té. Me fui sin mi computadora, sin el teléfono o algo electrónico. Estaba solo, así que no tenía a nadie con quien hablar. Pero sí me llevé un cuaderno y un bolígrafo para escribir todos los días. Fue una experiencia espiritual y, en general, maravillosa”, comentó.