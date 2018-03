El costoso detalle que arrancó una sonrisa a Maluma

Parece ser que Maluma decidió celebrar el increíble inicio de año que ha tenido con un especial detalle. El cantante de 24 años fue captado en un centro comercial de Florida, donde pasó un agradable momento mientras desayunaba en un lujoso restaurante junto a un grupo de amigos.

Después de la animada reunión, el intérprete de Sin contrato visitó la exclusiva tienda Rolex, donde un artículo logró llamar poderosamente su atención. Luego de considerarlo durante algunos minutos, el cantante decidió consentirse con un costoso reloj modelo Cosmograph Daytona, con un precio de lista que supera los 14 mil dólares.

La codiciada pieza está construida en una fina aleación de oro amarillo de 18 quilates. El modelo fue presentado por primera vez en 1963 para cubrir las necesidades de los pilotos de alta competición, pues logra medir velocidades de hasta 250 millas por hora. Sin duda, este accesorio combinará perfectamente con el gusto que tiene Maluma por los autos deportivos, en los que suele retratarse con mucha frecuencia.

Desde que comenzó el 2018, el cantante colombiano no ha dejado de recibir buenas noticias. Durante los primeros días de enero, YouTube anunció que el video musical del tema Corazón se había posicionado como el clip más visto a nivel mundial durante varias semanas consecutivas. Además, la plataforma Spotify incluyó el éxito en su lista Top Global 20, siendo así la única canción completamente en español considerada en el conteo.

Siguiendo con esta buena racha, Maluma recibió una nominación a los Kids Choice Awards 2018 en la categoría de Favorite Global Music Star, donde competirá con estrellas de la talla Taylor Swift, Lorde, The Vamps y Zara Larsson. Este es el segundo año que los populares premios otorgan esta nominación, que busca destacar el trabajo de estrellas de la música de diferentes partes del mundo.

Con la misma fortuna en el amor:

La carrera de Maluma no es la única faceta de su vida que atraviesa un increíble momento. Después de varios meses llenos de rumores, el cantante decidió confirmar su relación con Natalia Barulích, con quien fue relacionado desde el lanzamiento del videoclip del tema Felices los 4, donde participa la modelo de origen croata.

Fue durante un romántico viaje a Italia, cuando el intérprete fue captado junto a Barulích caminando de la mano por las calles de Milán: “Yo creo que un buen viaje está ligado a una buena compañía. La pasamos muy bien juntos, nos divertimos, nos queremos y nos apoyamos. Creo que eso es algo muy fundamental y principal. En este momento estamos saliendo, nos gusta lo que estamos viviendo. Me gusta su compañía, me apoya y me quiere”, explicó al programa Al Rojo Vivo.