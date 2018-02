Camila Cabello, sonriente y enamorada junto a Matthew Hussey en Los Ángeles

Camila Cabello atraviesa un momento lleno de alegría y su gran sonrisa es prueba de ello. La cantante fue captada junto a Matthew Hussey en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles momentos antes de abordar un avión. Aunque no se sabe con exactitud si la pareja disfrutaría de unas merecidas vacaciones o se dirigía a un compromiso de trabajo, parece ser que el guapo escritor se está convirtiendo en el compañero de viaje favorito de la intérprete.

Fue a principios de este mes cuando el reconocido autor y Camila disfrutaron de una romántica escapada a Cabo San Lucas, en México. Durante su visita a la exclusiva playa, la virtual pareja fue vista tomada de la mano mientras paseaba por la orilla del mar. Después de un rato, Matthew y Camila se sentaron en la arena para charlar por un rato. Fue en ese momento cuando el entrenador personal se inclinó suavemente para besar a la cantante.

Mientras la intérprete de Havana abordaba su vuelo junto a Hussey, la revista Billboard anunció que Cabello había roto un récord que pertenecía a Mariah Carey desde hace más de 20 años. Durante los últimos tres meses, la cantante de 21 años logró encabezar las tres principales listas de popularidad de la prestigiosa publicación.

Sobre la forma en que logra sobrellevar el increíble éxito que atraviesa su carrera, Cabelló comentó: “No vivo mi vida como una estrella de pop. Eso es lo que hago, pero no es lo que soy. No estoy dentro de una de una burbuja en la que sea intocable, porque ahí es donde las cosas se vuelven solitarias, frágiles, deshonestas. Estoy super cerca de mi familia todo el día. Hace solo un momento acabo de prestarle a mi mamá un cinturón”, explicó a The Sunday Times.

Al enterarse que sus seguidores suelen relacionar la palabra 'amor' con su perfil de redes sociales, Camila comentó: “Es algo muy lindo. Tal vez es porque no tengo miedo de usar un lenguaje romántico y eso ha muerto un poco para la gente de mi edad. Ahora las cosas son más casuales, hay menos de esos grandes gestos de amor, menos romance. Es algo que no me gusta”, aseguró.

Sin miedo de vivir sus sueños:

Sin duda, el momento que transformó la vida de Camila Cabello fue la audición que realizó para el popular programa The X Factor, donde finalmente se conformó la agrupación Fifth Harmony. Para la cantante, esa decisión tiene un significado sumamente especial: “Si no hubiera asistido a ese programa no habría ninguna posibilidad de que yo estuviera aquí”, comentó al rotativo.

“Mi familia no tenía dinero para volar y conocer a los productores. The X Factor fue la primera chispa que me dio esa ilusión de que alguien que proviene de una familia de bajos ingresos puede incursionar en la industria de la música. Es algo interesante porque atraviesas ese peligroso anillo de fuego. Tienes que ser fuerte para sobrevivir”, aseguró.