Detenida la actriz Heather Locklear, conocida por su papel en 'Melrose Place', por presunta agresión

La actriz Heather Locklear, conocida por su papel de Amanda en la serie Melrose Place, fue detenida el pasado domingo en su casa de Thousand Oaks, California. Según informa el portal TMZ, la policía acudió al domicilio de la intérprete tras recibir una llamada en la que se denunciaba un posible caso de violencia doméstica. Tal y como se escucha en la llamada al 911, fue el hermano de Heather quién avisó a los agentes tras ver a la artista y su novio –se ha apuntado que se llama Chris Heisser- peleándose. El sargento Buschow, de la oficina del sheriff del condado de Ventura, aseguró que la artista fue poco cooperativa y se enfrentó a los agentes que acudieron a la llamada.

VER GALERÍA

Como informa la CNN, tras ser detenida continuó luchando en el automóvil contra los agentes, por lo que se la acusa, además de por un cargo de agresión doméstica, de tres cargos de agresión contra un agente de paz por atacar físicamente a tres funcionarios de la oficina del sheriff del condado de Ventura. Parece, según informó el policía, que la intérprete aseguró haber sufrido una lesión y los agentes la llevaron al hospital para someterla a un examen médico, antes de trasladarla a prisión.

La fianza se fijó en 20.000 dólares (16.200 euros) por lo que la actriz ha sido puesta en libertad hasta la vista ante el juez que se ha fijado el 13 de marzo. No es la primera vez que la intérprete se enfrenta a un caso similar, pues ya en 2011 la policía tuvo que acudir a su domicilio tras una supuesta agresión de la intérprete a su pareja. En 2008 también fue detenida por conducir de manera errática y ha tenido también algunos problemas por supuesto abuso de sustancias.

Heather es conocida por su participación en las series Melrose Place y Spin City y recientemente en el show televisivo Fresh off the boat and too close to home. La actriz estuvo casada con el batería Tommy Lee, de 1986 a 1993, y luego al guitarrista de Bon Jovi, Richie Sambora, desde 1994 a 2007. Estuvo luego comprometida con Jack Wagner, pero rompieron en 2011.