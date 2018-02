¡Fan número uno! Diego Boneta asiste en primera fila a los conciertos de Luis Miguel

Diego Boneta ha encontrado el mejor método para continuar con la preparación de uno de los retos más desafiantes de su carrera: interpretar a Luis Miguel. Para fortuna del actor de 27 años, la grabación de la serie biográfica del astro mexicano ha coincidido con su esperado regreso a los escenarios, ofreciéndole una oportunidad inmejorable de conocer una de las facetas más importantes del cantante.

VER GALERÍA

Sentado en primera fila, Diego disfrutó de una de las presentaciones que el intérprete ofreció Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Emocionado, el actor no dudó en compartir un pequeño fragmento del concierto con todos sus seguidores en su cuenta de Instagram: “La gente dice que él volvió, pero la verdad es que nunca se fue. Leyenda”, escribió al pie del video que ha logrado reunir más de 250 mil reproducciones.

Una publicación compartida por Diego Boneta (@diegoboneta) el Feb 23, 2018 at 9:16 PST

Al siguiente día, Boneta sorprendió al aparecer una vez más en las puertas del recinto para presenciar una vez más el concierto: “Esta es la segunda noche”, comentó a las cámaras de Suelta La Sopa mientras ingresaba al recital. El protagonista de Scream Queens compartió este especial momento con su gran amigo Juan Pablo Zurita, quien dará vida a uno de los hermanos de El Sol en la serie producida por Netflix.

Una publicación compartida por Luis Miguel Legendary (@legendarylm) el Feb 23, 2018 at 10:13 PST

En el video compartido por el actor en redes sociales, aparece junto al bloguero coreando el tema Cuando Calienta El Sol, uno de los temas más emblemáticos del cantante. Algo que llamó la atención de los seguidores de Boneta, es que aún continúa caracterizado como Luis Miguel durante su juventud, lo que indicaría que las grabaciones del esperado programa aún no han terminado.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

Diego Boneta, ¡cada día más parecido a Luis Miguel!

Luis Miguel revela la fecha de lanzamiento de su próximo álbum

Una ardua preparación:

Durante una reciente entrevista con el programa Hoy, Diego reveló que desde el momento en que se enteró que se había quedado con el importante papel, se ha sometido a una intensa preparación para lograr que su caracterización esté al nivel del cantante. De hecho, el mismo Boneta confirmó que se sometió a una pequeña cirugía de separación de dientes para adquirir uno de los rasgos más característicos del famoso intérprete.

VER GALERÍA

“Algo increíble de mis pláticas con él, fue darme cuenta de la disciplina que maneja. Fue muy sencillo conmigo, me dio muchísimos consejos e historias de la etapa de su vida que yo estoy interpretando. Fue una conversación muy padre donde me di cuenta de eso, para poder hacer esto bien, realmente iba a requerir la preparación más intensa que he tenido que hacer para cualquier papel en mi vida”, comentó el actor a la emisión.