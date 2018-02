Francisca Lachapel, Lourdes Stephen y Clarisa Molina, de fiesta por sus raíces dominicanas

Sin importar en qué parte del mundo se encuentren, Francisca Lachapel, Clarissa Molina y Lourdes Stephen ponen por delante su amor por República Dominicana. Las conductoras se unieron desde lejos a la celebración del 174 aniversario del Día de la Independencia de su país natal. Mensajes de orgullo dominicano y fotografías con su bandera decoraron desde las primeras horas de la mañana sus perfiles en las redes sociales, en donde se conectaron aún más con sus seguidores connacionales.

Francisca Lachapel fue una de las más emocionadas con esta celebración. La conductora de Despierta América posó muy contenta con una bandera de su país de origen. Sentada en el set del programa matutino, sujeta con ambas manos el símbolo patrio, una imagen a la que agregó la descripción: "¡Dominicana soy! ¡¡Con mucho orgullo hoy celebro la Independencia de mi tierra!!". Además de la instantánea, Francisca agregó varios Instagram Stories en los que ondea la bandera mientras muy alegre grita: "¡Que viva la independencia!".

La emoción de Francisca Lachapel fue tan grande que contagió a su amiga, la también conductora Karla Martínez. Aunque de sangre mexicana, Karla aparece en una foto sujetando la bandera dominicana y envió sus mejores palabras a quienes hoy están de fiesta. "¡Felicidades a todos los dominicanos! ¡Gente buena, noble y muy alegre! ¡Dios los siga bendiciendo! ¡Gracias por el cariño que nos dan todos los días! ¡Los quiero mucho!¡Feliz día de su independencia!".

Clarissa Molina no se quedó atrás y también hizo público su orgullo con una foto muy nacional. A la orilla del mar y de pie expandiendo la bandera, Clarissa hizo un homenaje a la Independencia de su país. "¡Viva mi República Dominicana! ¡Feliz día de la independencia Dominicana a todos mis compatriotas!", fue el mensaje que envió para esta celebración, al que agregó el lema de su país, Dios, Patria y Libertad, en forma de hashtag.

Un orgullo de haber nacido en las playas dominicanas

Con una producción más notoria en su fotografía llena de orgullo, Lourdes Stephen celebró el día. De perfil, con un vestido blanco y una rosa roja en el pelo, la conductora mostró su orgullo por ser dominicana. Sus palabras fueron las exactas para describir el cariño que siente por su país. "'Quisqueya, la tierra de mis amores...' No existe mayor orgullo que haber nacido en tus playas, de poder abrazar la bandera y llamarla mía y sentir el calor de tu pueblo... mi gente. Que Dios bendiga siempre a mi bello país y a todos los dominicanos. Feliz día de la Independencia Dominicana", se puede leer en sus redes sociales.

Jenice Bencosme, la chica del clima en Un Nievo Día, no sólo se mostró muy patriota en esta celebración, también dio una clase de slang a sus seguidores fuera de la Isla. "Yo soy seca, sacudía y medi’a poi buen cajón... Si no entiendes... no eres hincha’ito de Moca", explicó sobre sus raíces. Junto a una foto distinta, volvió a mostrar su cariño por la bandera y por su nación. "Orgullosa de ser Dominicana. Hoy y todos los besaría mi hermosa bandera. ¡¡Dominicana ha’ta la tambora!! ¡Te Amo, República Dominicana!".