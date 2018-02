El divertido encuentro de Lili Estefan y su hija con los Ángeles de Victoria's Secret

Lili Estefan inició la semana compartiendo una divertida experiencia con su hija Lina, quien se ha convertido en su compañera preferida de aventuras. Este lunes, la conductora de 50 años asistió a un evento especial organizado por Victoria's Secret, en el que estuvieron presentes las modelos Lais Ribeiro, Jasmine Tookes y Romee Strijd.

Como si se tratara de las mejores amigas, la presentadora y su hija convivieron con los 'Ángeles' de la firma, quienes se mostraron sonrientes en todo momento: “Me quedé chiquita al lado de estas dos mujeronas. Mi hija y yo fuimos con VS. ¡Las amé!”, escribió Lili junto a una fotografía en la que aparece disfrutando del divertido encuentro celebrado en Miami.

Es muy probable que este evento haya tenido un significado muy especial para la hija de la conductora, pues recientemente reveló que le gustaría desfilar por una pasarela cuando sea mayor. Durante la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro, la adolescente comentó que no tiene planes de seguir los pasos de su madre frente a las cámaras: “La verdad es que no me gustaría hacer televisión. Pero quiero hacer modelaje”, explicó a las cámaras de Univisión.

Al encuentro también asistió Ana Patricia Gámez, quien aprovechó para retratarse junto a Ribeiro y Strijd, quienes no pudieron resistir la tentación de acariciar la pancita de la conductora, quien está a punto de cumplir su quinto mes de embarazo. El divertido encuentro tuvo como finalidad presentar la nueva colección Sexy Illusions de la exclusiva firma, que se caracteriza por volverse 'invisible' por debajo de la ropa debido a sus suaves texturas.

Desde el desafortunado anuncio de su separación de Lorenzo Luaces tras 28 años de matrimonio, la conductora ha encontrado en sus hijos el motivo más grande para afrontar esta complicada etapa con una sonrisa. El pasado jueves, la familia realizó su primera aparición en un evento público desde que se dio a conocer la sorpresiva noticia. Con la mejor actitud, Lili y sus hijos asistieron a la ceremonia de entrega de Premio Lo Nuestro, donde disfrutaron de una velada inolvidable.

Orgullosa, la presentadora compartió una serie de fotografías junto a sus dos grandes amores: “¡La familia está en la casa! Caminando en la alfombra con mis niños bellos celebrando los 30 años de PLN”, escribió junto a una postal en la que aparece sonriente junto a sus hijos, quienes lucieron muy elegantes para la especial ocasión.