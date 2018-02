Oscar 2018: Natalia Lafourcade y Gael García cantarán tema de 'Coco' en la ceremonia

Se ha dado a conocer la lista de celebridades que estarán a cargo de los números musicales de la 90° entrega de los Premios Oscar. Entre los artistas que interpretarán algunas de las canciones que aspiran a la categoría de Mejor Canción Original, destaca la participación de Gael García Bernal y Natalia Lafourcade, quienes cantarán el tema Remember Me de la exitosa cinta Coco, que a su vez compite por el galardón a la Mejor Película Animada.

La lista de estrellas que participarán en la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 4 de marzo la completan Mary J. Blige, Andra Day, el rapero Common, a la actriz y cantante Keala Settle, al cantautor Sufjan Stevens y a Anthony González, el pequeño que da voz al personaje de Miguel en la versión estadounidense de Coco.

Durante una reciente entrevista, los productores a cargo del prestigioso show aseguraron estar “entusiasmados de que estos artistas muestren la poderosa contribución que la música ha hecho al cine. Es un privilegio darles la bienvenida en esta ceremonia”, comentaron a través de un comunicado.

Además de la canción compuesta por Kristen Anderson para el largometraje de Disney. Mary J. Blige cantará Mighty river, canción que forma parte de la banda sonora de la película Mudbound, coescrita por Raphael Saadiq y Taura Stinsos. De hecho, la cantante está nominada a la categoría Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en esta cinta, con lo que se ha convertido en la primera persona que podría ganar dos estatuillas el mismo año. Dentro de su increíble trayectoria, Blige ha ganado nueve premios Grammy y ha sido considerada para este reconocimiento más de treinta veces.

Por su parte, Common cantará a dúo con Andra Day el tema Stand Up For Something, de la película Marshall. El rapero consiguió la preciada estatuilla en 2014, por la canción de la cinta Selma, que interpretó junto a John Legend. Al igual que Blige, Common ha recibido un gran número de candidaturas a Premios Grammy, de los cuales ha conseguido tres.

Keala Settle interpretará el tema This is Me, que intentará obtener Oscar como mejor canción por El gran showman, el filme protaonizado por Hugh Jackman y que trata sobre la cinta biográfica de Phineas Taylor Barmum, un empresario circense estadounidense que fundó el Ringling Bors and Barnum & Bailey Circus, que llegó a ser conocido "el mayor espectáculo en la tierra".

El prolífico artista Sufjan Stevens, que atesora 11 álbumes en sus más de 20 años de carrera, se subirá al escenario del Dolby Theatre de Hollywood, para interpretar Mystery of Love, canción que aparece en el drama romántico Call me by your name.

Además de los rostros que pondrán la nota musical a la gala, la Academia también ha desvelado los nombres de algunos de los encargados de presentar las categorías de la ceremonia, que tendrá como anfitrión nuevamente a Jimmy Kimmel. En la lista destacan Gal Gadot, Mark Hamill o Armie Hammer, Óscar Isaac, Lin-Manuel Miranda, Gina Rodríguez, Eva Marie Saint, Wes Studi, Kelly Marie Tran y Zendaya.