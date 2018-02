Angélica Vale y su madre, emocionadas hasta las lágrimas al recordar a Raúl Vale

Angélica Vale vivió un momento muy emotivo durante una visita al programa Despierta América. Acompañada de su madre, Angélica María, la actriz de 42 años participó en un segmento de la emisión llamado ¿Te acuerdas de…?, en el que fue proyectado un video que grabó su fallecido padre, Raúl Vale, unos meses antes de su desafortunado deceso.

En el clip, el actor recordó uno de los momentos más especiales que compartió junto a su hija: “Hay cosas que uno nunca va a olvidar. Quizá uno de mis más grandes orgullos contigo, fue ahora cuando grabamos juntos un disco, donde cantas una canción. Fue un tema que tú te aprendiste cuando eras una niña, lo cantabas con tus hermanos y con tus hermanas. Quedé muy contento porque cantas muy bonito. Te admiro, te respeto y te quiero”, comentó Vale en la pequeña cápsula.

Con lágrimas en los ojos, Angélica habló aquel complicado año: “Dijiste 2003 y pensé: ‘¡Ay no!’, porque ese año se me fue. Ya sabía que se trataba de algo de mi papi. Hace mucho que no lo veía, tengo videos de él y todo, pero ya tenía tiempo que no podía verlo. La primera vez que fui a Premio Lo Nuestro fue en 2004, él acababa de morir y me invitaron a cantarle. Fue tan difícil”, comentó.

Sobre las enseñanzas que aprendió del actor, Angélica dijo: “Me dejó muchas cosas buenas. Ahora lo entiendo más que nunca, porque ¡cómo me molestaba! Me decía: ‘Angélica vete a Estados Unidos. Estudia, aprende inglés, haz las cosas por allá’, a lo que yo le contestaba: ‘Ay papá cómo crees. Tengo una carrera de teatro en México, estás loco’. Mira dónde acabé, viviendo aquí con mis hijos y ahora pienso decirles lo mismo”, aseguró.

“Mi mamá también me lo enseñó, el ejemplo de trabajo diario. Pero esas cositas, esas apretadas de tuercas que me daba mi papá y que me chocaban, son las que ahora le doy a mis hijos. Obviamente también son las que extraño”, a lo que Angélica María agregó: “Raúl y yo nos divorciamos, pero terminamos siendo muy buenos amigos. Lo extraño mucho”, comentó la actriz entre lágrimas.

Sus hijos, su más grande amor:

Durante una reciente entrevista, Angélica habló de la increíble experiencia de convertirse en madre de dos pequeños, Angélica, de 5 años y Daniel, de tres: “Es lo máximo, estoy totalmente enamorada de mis hijos, soy la más feliz con ellos. Siempre que me preguntaban: ‘¿Qué te hace falta por cumplir como mujer?’, y yo decía: ‘Ser mamá’. Yo sabía que el día que me convirtiera en madre sería la persona más feliz del universo y no me equivoqué”, explicó a People En Español el año pasado.

Sin embargo, la actriz tiene muy claro que, a pesar de su trabajo como madre, es importante pasar tiempo a solas junto a su esposo, Otto Padrón: “Soy de mis hijos, soy suya de ellos nada más. Mi marido me lo reclama a veces”, dijo entre risas: “No, no es cierto. También soy esposa y eso es muy importante. Nunca debemos de olvidarlo como mujeres, hay momentos en los que se nos puede pasar. Así que también tengo mis momentitos con mi marido”, comentó.