Michelle Obama, por más 60 millones de dólares, publicará sus memorias en noviembre

Hace poco más de un año, Michelle Obama se despidió de la Casa Blanca y de su cargo como Primera Dama de Estados Unidos. Desde entonces, ella y su esposo, Barack Obama, han llevado en Washington D.C. una vida tranquila y más familiar. Pero detrás de esta nueva vida que el matrimonio Obama ha llevado, existen ocho años llenos de vivencias en la Casa Blanca, y aún más tiempo en la carrera hacia la presidencia, memorias de Michelle que el mundo entero podrá conocer a partir del 13 de noviembre, cuando la editorial Penguin Random House las publique en 24 idiomas, según se confirmó en un comunicado.

VER GALERÍA

La obra se titulará Becoming, un libro en el que la mamá de Malia y Sasha Obama también se expresa sobre sus raíces. Michelle no ocultó su emoción por este nuevo proyecto y tras el gran anuncio de la publicación, recurrió a su cuenta de Twitter para explicar un poco el origen del libro. "Escribir Becoming fue una profunda experiencia personal", publicó. "Hablo sobre mis raíces y de cómo una niña de Chicago encuentra su voz. Espero que mi viaje inspire a los lectores a encontrar el valor para conseguir todo a lo que aspiran".

Notas relacionadas:

- ‘Couple goals!’ Los Obama y sus detalles de amor por el Valentine’s Day

- Así son los coloridos retratos de Barack y Michelle Obama para la National Portrait Gallery

El libro de Michelle no será el único que revele los detalles de cómo fue vivir en la Casa Blanca de 2008 a 2016. Barack seguirá con la tradición de los ex Presidentes de Estados Unidos y también publicará sus memorias con la misma editorial que Michelle. La compañía adquirió los derechos mundiales de ambas obras literarias por 63 millones de dólares, según informó Financial Times en marzo del año pasado.

VER GALERÍA

De acuerdo al comunicado de Penguin Random House, el libro tendrá un precio de 32.5 dólares en versión impresa, mientras que la gente podrá adquirir la versión digital por 14.99 dólares. Becoming no sólo estará enfocado a que el mundo entero conozca los detalles de una de las familias presidenciales de los últimos años; sino que también buscará recaudar fondos para niños necesitados. Los recursos que se derivarán del primer millón de copias vendidas, serán entregados a nombre de la familia Obama.

Una pareja de escritores

En el tiempo en el que Obama fue el mandatario de Estados Unidos, su agenda y la de su esposa eran de las más apretadas. A pesar de ello, la pareja hizo espacio en su día a día para publicar un libro cada quien. En 2006, Barack contaba parte de su vida en The Audacity of Hope, una obra posterior a Dreams From My Father, publicada en 1995.

VER GALERÍA

En 2012, Michelle compartió sus mejores tips sobre jardinería y alimentación en el libro American Grown. La ex Primera Dama también contó la historia de los jardines y la cocina de la Casa Blanca, así como la rutina para el cuidado de los mil 100 pies de áreas verdes. Con la publicación, la esposa de Barack hizo referencia a la conexión entre la calidad de nuestros alimentos y la salud de los niños.