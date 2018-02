Adamari López revela por qué aún no se ha casado con Toni Costa

Adamari López ha revelado la importante razón por la no ha contraído matrimonio con Toni Costa, padre de su hija Alaïa. Durante una entrevista con el programa Un Nuevo Día, la conductora explicó que, en muchas ocasiones, las parejas dejan de lado una serie de detalles importantes una vez que pasan por el altar, algo que no quiere que suceda en su relación.

“Yo quiero que nos comprometamos todos los días. Que sea una relación en la que tengamos que trabajar a diario. No quiero que, por el hecho de haber un matrimonio, entonces demos por sentado que no hay que luchar por todo lo demás. No, yo quiero seguir trabajando en nosotros, en seguir platicando, en seguir entendiéndonos, en seguir amándonos y conquistándonos”, comentó.

Aunque la pareja atraviesa un momento lleno de felicidad, Adamari reconoció que ella y el bailarín español atravesaron una etapa complicada al inicio de su relación debido a su deseo por convertirse en madre: “Fueron semanas difíciles en las que yo estaba poco tolerante. Peleaba por cosas tontas, cualquier cosa me parecía mal. Fue una época para mí que fue muy difícil, era algo que lo involucraba a él, pero al mismo tiempo no tenía culpa”, recordó.

Para fortuna de Adamari y Toni, un par de meses después recibieron la noticia de que serían papás por primera vez: “Disfruté mucho esa etapa que vivimos. Yo embarazada y él cuidando de nosotras dos. Fue bien bonito ese momento. Me sentí aún más querida y aún más amada”, comentó la conductora entre lágrimas.

Sobre la personalidad de la pequeña Alaïa, el bailarín aseguró que tiene un poco de ambos: “Ella es muy alegre como Adamari, por todo lo que ha pasado, se toma la vida muy alegre desde entonces, viviendo mucho el momento y nuestra hija es así. Muy espontánea, muy alegre”, explicó a las cámaras de Telemundo.

Su pelea más grande:

Durante la misma entrevista, la pareja reveló cuál ha sido la pelea más grande que han tenido, por la que inclusive dejaron de hablar durante algunos días. Aunque parezca increíble, la razón detrás de aquella fuerte discusión fue sacar el bote de la basura: “Ella tiene una obsesión”, se apuró a comentar Costa al hablar de la peculiar situación.

“Yo la saco, pero la gente me hace bullying por eso. Me dicen: ‘¡La basura! Recuerda que es miércoles por la noche, te toca la basura o ya sabes lo que pasa’. Yo le digo a Adamari que no cuesta nada sacarla, que se espere un momento. Pero ella quiere que la saque en el momento justo en que ella lo pide”, a lo que la conductora respondió con una sonrisa: “Es una pelea”.