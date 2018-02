Khloé Kardashian se encuentra en las últimas semanas de su embarazo y está emocionada por conocer a su bebé. Como cualquier mujer en esta condición, la estrella de televisión ha sufrido de los típicos malestares, los cuales han hecho de esta espera algo complejo para ella, pues se trata de su primer embarazo. En el episodio más reciente de Keeping Up With The Kardashians (KUWTK), reveló a sus hermanas cómo vivió los primeros tres meses de su gestación, la cual pudo haber estado en peligro.

Debido a que la también empresaria presentaba bajos niveles de progesterona, su médico le recetó unas píldoras para aumentar la producción de dicha hormona, fundamental en el desarrollo del embarazo. “Literalmente no puedo ni caminar”, confesó Khloé a sus hermanas Kourtney y Kim Kardashian. “No es divertido”, agregó. “Me siento enferma todas las noches. Me siento extraña. Físicamente, apenas y puedo moverme”.

Kim la escuchó con atención, pues ella sabe perfectamente por lo que está pasando. Durante su embarazo con Saint, la esposa de Kanye West también tuvo que consumir el mismo suplemento para elevar sus niveles de progesterona.

Tras una visita al doctor, Khloé se sintió aliviada, pues este le informó que gracias al consumo diligente de las píldoras, ella pudo salvar su embarazo. “Esto es un ejemplo de porque no debes anunciarlo antes de tiempo”, dijo ante las cámaras. “Pueden suceder muchas complicaciones, muchas cosas pueden pasar. Pude haber tenido el potencial de perderlo”. En ese entonces, lo que más ansiaba la futura mamá era llegar a su segundo trimestre para estar más tranquila. A unos meses de esas complicaciones de salud, hoy respira aliviada y prepara todo para la llegada de su primer hijo al lado de Tristan Thompson.

Además de hablar sobre el primer trimestre de su gestación, la fundadora de Good American Jeans compartió con su familia los planes que ella y su pareja tienen para el nacimiento de su bebé. A ambos les gustaría que su primogénito naciera en Cleveland, donde el jugador de básquetbol trabaja y tiene su residencia.

Sobre la forma en la que llevará su posparto, Khloé seguirá los pasos de sus hermanas. Detalló que, al igual que Kim y Kourtney, consumirá su placenta en forma de tabletas. Según la American Pregnancy Associaciton, no se ha determinado científicamente que tenga beneficios para la mujer, sin embargo cada vez son más las mamás que acuden a esta práctica.

Adiós a su lacio perfecto

Otro de los efectos que Khloé está resintiendo durante su embarazo tiene que ver con su look. Hace unas semanas compartió en sus redes sociales que debido a su actual condición, su cabello se estaba rizando. La mom to be explicó que su melena está acostumbrada al Brazilian blowout, un tratamiento capilar que elimina el frizz y la hace más fácil de moldear, pero al estar embarazada ha tenido que dejar de lado ese tratamiento de belleza.

“Ahora que estoy esperando un bebé, no puedo hacer eso, así que mis rizos están regresando lentamente”, indicó. “Me he hecho el Brazilian blowout por años… Uno siempre quiere lo que no puede tener”, dijo haciendo referencia a que siempre ha deseado tener el pelo alisado.