Cuando Ewan McGregor subió a recoger el Globo de Oro como Mejor Actor el pasado mes de enero agradeció el galardón a su exmujer, Eve Mavrakis, y a su actual pareja, Mary Elizabeth Winstead. Por aquel entonces su matrimonio de más de dos décadas había terminado hacía meses, pero la relación con su compañera de reparto en la película Fargo iba viento en popa. No imaginaba el intérprete que días después la actriz pondría punto final al idilio que le había llevado a romper con su familia.

La revista estadounidense Star ha sido la que ha dado a conocer la decisión de Mary Elizabeth Winstead, que vendría motivada por la presión que ha sufrido al ser tilada de 'destructora de hogares' y 'rompe matrimonios'. "Mary estaba avergonzada y odiaba que la etiquetaran de esta forma", afirma una fuente cercana en conversación con la intérprete. "Hace un año Ewan y su esposa estaban muy bien, pero él decidió romper su matrimonio por Mary y ahora parece que se ha quedado sin ninguna de las dos. Las ha perdido para siempre", añade.

La prensa estadounidense y británica se ha hecho eco de la ruptura de la relación, que comenzó no sin polémica, pues se hizo pública hace unos meses después de que Ewan McGregor y la actriz fueran vistos besándose en público. El intérprete escocés solicitó entonces el divorcio de su esposa y madre de sus cuatro hijas alegando "diferencias irreconciliables". La repentina separación de McGregor y Eve Mavrakis vino llegó después de varios problemas en el matrimonio y, sobre todo, del progresivo acercamiento entre el actor y Mary Elisabeth Winstead, quien llegó a compartir cenas familiares con la mujer y las hijas del escocés en su propia casa.

En este sentido, el círculo más cercano ha cerrado filas en torno a Eve Mavrakis. Las hijas que tuvo con el actor rápidamente se posicionaron a favor de su progenitora. Clara McGregor, la primogénita, quiso mostrarle todo su apoyo en las redes sociales y recientemente se refería a ella como "la mujer más amorosa, más fuerte y más inteligente que conozco. Mi roca". Su hermana Esther, por su parte, también se ha pronunciado sobre la difícil situación por la que atraviesa la familia en estos momentos y ha escrito una canción que ha querido compartir en su cuenta de Instagram.

"Me levanto muy sola. Me tomo mi tiempo. Leo algunas estupideces que he encontrado en Internet. Viendo esas imágenes, me están haciendo llorar..." y "Felicidades a mí. ¿Estoy en lo cierto? Yo no sé perdonar. No sé si puedo. Me arruinaste, enséñame tu hombre. Yo no sé perdonar. No sé si puedo" son algunas de las demoledoras frases que la joven de 16 años ha dedicado, al parecer, a su padre, con el que se sentiría muy dolida después de la decisión de McGregor de divorciarse e iniciar una relación con la actriz de Fargo, idilio que ha durado hasta ahora.

