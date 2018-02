Jennifer Lopez no tiene reparo en presumir los logros de su novio, Alex Rodriguez, quien participó en la 12ª edición del Sports Analytics Conference, la cual se llevó a cabo en el Boston Convention and Exhibition Center. Entre los otros ponentes invitados se encontraba nada más y nada menos que el ex presidente Barack Obama. ‘A-Rod’ no dejó pasar la oportunidad de fotografiarse con él y compartir la imagen con su novia. La llamada ‘Diva del Bronx’ subió a su cuenta de Instagram la instantánea de su galán, el cual aparece muy sonriente con el político, de 56 años.

Una vez más, JLo dejó ver el gran cariño que siente por su novio y en la descripción de la imagen se refirió a él como su ‘Macho’. La intérprete de Waiting for Tonight escribió: “Oooh... solo mi ‘Macho’ y el señor Presidente pasándola bien en el backstage”. La fotografía de Jennifer recibió, en general, comentarios positivos. Sin embargo, algunos usuarios usaron la publicación para hablar sobre política y corrigieron a la cantante de 48 años, pues ella se refirió a Barack Obama como presidente, siendo que el actual mandatario de los Estados Unidos es Donald Trump.

En la conferencia, Obama habló sobre sus experiencias en la Oficina Oval, así como sus planes a futuro, mientras que ‘A-Rod’ contó sobre su época como destacado atleta, de su emporio empresarial, A-Rod Corp, así como del papel fundamental que tienen las mujeres en las industrias.

Unos días previos a su encuentro con el ex presidente, Alex Rodriguez subió una fotografía en la que aparece posando en los alrededores de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Aprovechando la cercanía entre Cambridge y Boston, ‘A-Rod’ visitó uno de los institutos educativos con mayor tradición en Estados Unidos. Con el característico sentido del humor que lo distingue, escribió lo siguiente: “Finalmente puedo decirle a mis hijas: ‘Vayan a Harvard tal y como lo hizo papá’. Bueno solo dejaremos de lado los detalles”.

Una de sus seguidoras comentó el post y contó a Alex que su hijo había aplicado para estudiar Neurociencia y le pidió al comentarista deportivo que mantuviera al muchacho en sus oraciones. Conmovido por el relato de esa madre, el ex pelotero de los Yankees, le deseó lo mejor al futuro estudiante de Harvard.

Jennifer Lopez, una novia orgullosa de su galán

En más de una ocasión, ambos se han demostrado respeto, cariño y admiración en las redes sociales. La cantante de 48 años aplaude cada uno de sus éxitos, como su participación en Shark Tank (ABC) o su nuevo puesto de trabajo en ESPN. Hace poco, Alex dio a conocer que se sumará al panel de analistas en las transmisiones del Sunday Night Baseball del canal deportivo.

