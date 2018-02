Todas las miradas sobre el abanderado de Tonga en la clausura de los Juegos Olímpicos PyeongChang 2018

¡Los Juegos Olímpicos de PyeongChang 2018 han terminado! En las primeras horas de este domingo, se llevó a cabo la ceremonia de clausura en el Estadio Olímpico de PyeongChang, en Corea del Sur. Tal y como lo hizo en el evento de apertura, el pasado 9 de febrero, Pita Taufatofua, el peculiar abanderado de Tonga desfiló con un traje típico, convirtiéndose en la sensación.

De nueva cuenta, el deportista de 34 años desafió las bajas temperaturas de Corea del Sur; mientras todos los demás atletas vestían abrigos y demás complementos para protegerse de las bajas temperaturas del país asiático, Pita dejó ver su musculoso abdomen y caminó con el torso desnudo por todo el estadio, usando únicamente un par de guantes y una falda tradicional, llamada ta’ovala. De esta forma tan peculiar, Pita se despidió de esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Durante la ceremonia, él y otros deportistas acompañaron sobre el escenario al Presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, y al CEO del Comité Organizador de PyeongChang, Lee Hee-beom, en la ceremonia de entrega de la bandera olímpica a Pekín para la próxima edición de los juegos en 2022.

¿Cuál fue la participación de Pita Taufatofua en estos Juegos Olímpicos?

El musculoso abanderado representó a su país esta semana en la competencia de esquí de fondo de 15 kilómetros (poco más de nueve millas). Aunque acabó en el puesto 114 de 118, el joven se llevó la mejor medalla de todas: el reconocimiento del público.

Según el diario El Confidencial, el joven fue aclamado por la multitud, la cual reconoció el gran esfuerzo que hizo al participar en dicha competencia. Tan pronto cruzó la meta, exclamó ante las cámaras: “¡Pues no me caí!”. El esquiador confesó que rezó por su participación en la carrera y mientras descendía por la montaña, pensaba: “Dios, por favor, que no me caiga delante de todo el mundo, permíteme acabar la prueba con la suficiente fuerza”.

Con toda la energía y concentración puestas en la carrera, Pita se esforzó al máximo para no quedar en último lugar. Taufatofua hizo un tiempo de 56’41’’ que lo dejó por delante del colombiano Sebastián Uprimny, del mexicano Germán Madrazo, y de los dos retirados de la competencia, el español Martí Vigo y el italiano Noeckler. La medalla de oro fue para el suizo de 31 años Dario Cologna, quien llegó a la meta casi 23 minutos antes que el tongano.

Esta no es la primera vez que compite en una justa deportiva, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en 2016, se disputó una medalla en taekwondo, convirtiéndose en el primer representante de su país en esa disciplina. Tonga solo ha obtenido una sola medalla en toda su historia, y esta fue de plata en Atlanta 1996 gracias a Paea Wolfgramm, quien compitió en boxeo.