En plena alfombra magenta de Premio Lo Nuestro, el pasado jueves, Raúl González sorprendió a sus seguidores con una muy buena noticia. El carismático presentador venezolano anunció que regresa a Univision con un proyecto, al cual le guarda un gran cariño.

VER GALERÍA

“Estoy aquí para anunciar que seré conductor invitado de TeletónUSA 2018, así que el próximo 23 y 24 de marzo estaré de vuelta junto a esta causa que he apoyado desde sus inicios y que llevo en el corazón. Es un orgullo para mí volver y más bajo el lema de TeletónUSA para este año que nos dice que estamos unidos”, dijo a su ex compañera Giselle Blondet.

VER GALERÍA

Más tarde, Raúl se encontró con Chiquinquirá Delgado, a quien le manifestó su alegría por estar en ese evento y recordó todas las veces que desfiló en la alfombra de Premio Lo Nuestro. El también actor reiteró a su compatriota el gusto que sentía por estar de nuevo en la cadena hispana al frente de un evento de gran importancia. “Estoy muy feliz, porque Teletón es una causa que ha estado siempre en mi corazón, desde el comienzo, desde que se dio la oportunidad de llegar aquí en Univision”.

En entrevista con el diario La Opinión, Raúl habló sobre este triunfal regreso, el cual tiene un profundo significado para él. "Dios hace las cosas de una manera que a veces uno no las entiende pero son señales, mensajes, situaciones y así uno las recibe. Yo las recibí con el mayor amor del mundo, y sin duda es una fecha que no voy a olvidar. Reencontrarme con algunos compañeros que no había visto en mucho tiempo, volver a sentir la euforia de volver a caminar por una alfombra, y con la sorpresa, porque se manejó de una manera muy secreta, confidencial hasta que las cosas no se dieran. Yo tenía guardado eso hasta que no se dio en sí".

VER GALERÍA

También recordó el momento exacto en el cual recibió la invitación por parte de la producción del evento, el cual se llevará a cabo el próximo 23 y 24 de marzo. “Fue demasiada felicidad. Se me salieron las lágrimas de emoción porque si hay un proyecto que cumple con lo que yo llamo los ‘siones’ de mi vida es el Teletón porque es la promesa cumplida: ‘pasión, profesión, misión’. Estamos todos unidos por una misma causa, y esta transmisión va a ser histórica porque se hará en paralelo con la Teletón de México, hay puntos claves del país donde vamos a hacer transmisiones simultáneas.”

Má notas como esta:

- Bárbara Bermudo lo confirma: regresa a la televisión en 2018

- Así fue el primer día de Ilia Calderón en el noticiario de Univisión

La trayectoria de Raúl González en Univision y Telemundo

Raúl González, de 46 años, formó parte de Despierta América (Univision) por más de 13 años. Primero se presentó en el programa como invitado hasta que tiempo después, se convirtió en unos de los conductores más queridos de ‘La Casita Más Feliz de la Televisión’. En febrero de 2014, el presentador se despidió de su amado público y un mes después se unió a Telemundo, donde fue el anfitrión de varios programas como los Premios Billboard de la Música Latina.

VER GALERÍA

En 2015, el venezolano presentó ¡Qué Noche! al lado de Angélica Vale. En julio de 2017 empezó a conducir Gran Oportunidad con Ana Lorena Sánchez.