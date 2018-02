Con una dulce carta, una mamá agradeció a un chico que le enseñó a patinar a su hija

Las apariencias no siempre son correctas con el juicio que emitimos basados en ellas. Jeanean Thomas, una madre de familia de Ontario, Canadá, lo comprendió al llevar a su hija al parque después de la insistente petición de la pequeña de 6 años por aprender a andar en patineta. A la niña, desde hace tiempo le llamaba la atención cada que pasaba por las rampas en los parques y veía a los chicos hacer saltos y, en algunos casos, desafiar la gravedad sobre la tabla. Jeanean siempre creyó que eso era un deporte de hombres, o como ella los llamaba: "hombres malos".

Pero el buen corazón de uno de los chicos del parque al que llevó a su hija le dio una gran lección que compartió en su cuenta de Twitter y que pronto se hizo viral. En forma de carta dirigida al joven que demostró tener sólo buenas intenciones, Jeanean expresó: "Querido muchacho del parque. Probablemnte tengas cerca de 15 años, así que no espero que seas muy maduro o que quieras que una niña ande en la misma pista de patinetas que tú. Lo que no sabes es que mi hija ha querido patinar desde hace meses. Tuve que convencerla de que era una actividad sólo para niños. Y cuando caminábamos por el parque y vi que la pista estaba llena de chicos fumando y diciendo groserías, de inmediato quise irme a casa".

Pero la insistencia de la pequeña pudo más que los deseos de mamá y ambas se quedaron en el parque a pesar de que los chicos pasaban por encima de la niña que cumplía uno de sus sueños. Como era la primera vez que practicaba, su hija no tenía muy claro lo que debía hacer, y sólo siguió sus corazonadas. Fue ahí cuando uno de los jóvenes se acercó a ella para decirle que estaba mal posicionada y preguntar si necesitaba ayuda.

"Pasaste casi una hora con mi hija, enseñándole cómo balancearse y no caer. Ella te escuchó, algo que no hace con muchos adultos". La mujer continuó: "La tomaste de la mano para ayudarla a levantarse cada vez que se caía y hasta llegué a escuchar que le decías que se mantuviera lejos de los barandales para que no se lastimara", agregó un poco conmovida.

"Quiero que sepas que estoy orgullosa de que seas parte de mi comunidad y quiero agradecerte por ser gentil con mi hija, aunque tus amigos se hayan burlado un poco de ti por ello. Cuando regresamos a casa, ella estaba orgullosa y llena de confianza porque pudo hacer algo que quería y fue gracias a ti", se puede leer en la carta pública al lado de imágenes de la pequeña en el parque con un casco y rodilleras rosas.

Un completo cambio de opinión

La carta de Jeanean conmovió los corazones de muchas madres de familia que comparten la misma opinión. Su historia llegó a los noticieros y, en una entrevista con CBC News, confirmó que esa experiencia le había dado una gran lección. "Dejé de ver a los adolescentes como busca problemas", dijo contenta. "Ahora recuerdo a ese grupo de chicos que vi en el parque y pienso que probablemente son buenos muchachos", agregó.