¡De vuelta a la pista! Seis años después, Adamari y Toni recrean el tango que dio inicio a su amor

Han pasado seis años desde que inició la historia de amor entre Adamari López y Toni Costa. Como si se tratara de un musical o una película, la pareja se conoció de una forma sumamente romántica: en la pista de baile. Para recordar este especial momento, la pareja ha recreado aquel tango que interpretaron en el programa Mira Quien Baila que terminó con un inesperado beso.

Como parte de un reportaje producido por la cadena Telemundo, la pareja hizo un recorrido por algunos de los momentos más especiales de su relación, que inició con aquel encuentro en el concurso de baile. Aunque Adamari era considerada una celebridad desde hace muchos años, Costa reconoció que apenas sabía quién era su pareja: “Yo conocía mucho más a su ex pareja que a ella misma”, confesó con sinceridad en referencia a Luis Fonsi.

Sobre la forma en que el bailarín robó su corazón, la conductora expresó: “Él tiene un excelente sentido del humor. Me he divertido mucho con él. Me encantaba la forma en que baila, cómo se movía”, reconoció con una sonrisa. Para revivir aquel beso que significó el inicio de su relación, la pareja se volvió a enamorar utilizando la misma ropa que en aquel entonces.

“No ensayábamos ese baile hace años. En ese sitio donde grabamos esta vez, fue el mismo en el que practicamos para el programa”, reveló la conductora mientras disfrutaba de la coreografía. Al finalizar el reportaje, Adamari no pudo contener las lágrimas al ver la romántica escena: “Me encantó verlo, es algo muy bonito. Como un resumen de todo lo que hemos vivido en estos 6 años”.

“Es un amor como cualquier otro, que ha pasado por sus momentos espectaculares y maravillosos. También con el corazón en la mano, porque no todo ha sido tampoco miel sobre hojuelas para nosotros. Somos una pareja que enfrenta sus momentos difíciles, hasta por sacar la basura hay pequeñas peleas”, explicó con humor.

La adopción, una alternativa para la pareja:

Durante la misma entrevista, Adamari reconoció que ella y su esposo han considerado la adopción como una alternativa para darle un hermanito a la pequeña Alaïa, en caso de que no puedan concebir a su segundo hijo de forma natural: “Si Dios quiere regalarnos esa nueva oportunidad otra vez, está en sus manos. Si él cree que es algo que nos seguirá uniendo como familia y que va a traernos más felicidad, nosotros estamos listos para recibirlo”, comentó.

“(La adopción) era algo que antes no consideraba tanto, ahora sí. Si Dios considera que más que tener un hijo nuevamente de mi vientre, debería ser un niño o una niña que yo debería acoger de alguien más y hacerlo parte de nuestra familia para guiar su camino yo estoy abierta para que pase”, confesó.