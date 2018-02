¿Cuál fue tu favorito? Los tres espectaculares vestidos de Lili Estefan para Premio Lo Nuestro

Lili Estefan fue una de las grandes protagonistas de la 30° entrega del Premio Lo Nuestro. Con tres espectaculares vestidos utilizados a lo largo de la noche, la conductora de 50 años se llevó un gran número de halagos por sus atinadas elecciones.

El primero de estos diseños fue un Hamel by Melina Harris en color blanco. El entallado vestido de cola de sirena dejó ver la espectacular figura de la presentadora de El Gordo y la Flaca. Este atuendo fue uno de los más comentados de la noche, pues se trataba de la misma prenda que Jennifer Lopez utilizó durante su comentada cita con Drake a principios del año pasado.

VER GALERÍA

De hecho, esta no fue la primera vez que una conductora de televisión utilizaba el diseño, pues Galilea Montijo lo usó un par de meses antes que la intérprete neoyorkina, durante una de las emisiones del programa Va Por Ti. Aunque no se sabe con seguridad si el look de Estefan estuvo inspirado en las dos guapas celebridades o si fue coincidencia, su elección provocó un gran número de elogios en redes sociales.

VER GALERÍA

Unos minutos después de dar inicio a la premiación, Lili realizó su segundo cambio de vestuario, utilizando un vestido morado con detalles negros de una sola manga. A juzgar por los comentarios de los seguidores de Estefan en redes sociales, este fue uno de los preferidos del público, pues mostró el lado más elegante de la cubana.

VER GALERÍA

Para cerrar con broche de oro, la conductora utilizó un vestido drapeado color rojo con una abertura en la pierna izquierda. Lili acompañó este diseño con unos zapatos abiertos color dorado y accesorios del mismo tono: “Rojo para terminar la noche con mucha pasión”, escribió junto a la postal en la que aparece sonriente a unos minutos antes de volver al escenario.

VER GALERÍA

Una noche especial para los Estefan:

La 30° entrega del Premio Lo Nuestro tuvo un significado muy especial para la conductora, pues además de ser anfitriona de la gala, sus tíos, Emilio y Gloria Estefan fueron homenajeados por sus importantes contribuciones a la música latina. Durante un tributo realizado por distintos artistas en honor al matrimonio, Lili no dudó en mostrar sus mejores pasos de baile junto a su familia, presumiendo el característico sabor cubano que corre por su sangre.

VER GALERÍA

Al concluir la ceremonia, Estefan compartió una emotiva fotografía junto a sus tíos: “Con los homenajeados de la noche, los que me inspiran a mí y a tantas personas. ¡Los amo!”, escribió junto a la postal que recibió más de 30 mil likes y un gran número de felicitaciones para la talentosa familia.