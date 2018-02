Giulietta, la hija de Ana Patricia Gámez, la protagonista más tierna de Premio Lo Nuestro

Ana Patricia Gámez asistió a la alfombra magenta del Premio Lo Nuestro con una acompañante muy especial: su pequeña hija Giulietta. Para la importante ocasión, la conductora de Despierta América eligió un increíble vestido dorado corte imperio que dejó ver su vientre con cinco meses de embarazo.

La pequeña de dos años no se quedó atrás al llevar un lindo vestido rosa pálido que la hizo lucir como toda una princesa. Giulietta completó su look con un pequeño moño del mismo color que adornó su melena castaña y unos zapatitos de correa que también llevaban listones en las puntas.

Momentos después de desfilar juntas, Ana Patricia reveló que, a pesar de que la pequeña no había tenido la mejor de las semanas, asistió con gusto a la premiación: “Mi pequeña super niña a su corta edad me ha enseñado lo fuerte y valiente que es. Por tres semanas mi niña estuvo sufriendo por diferentes circunstancias de salud y por un pequeño accidente que tuvo”, comentó en redes sociales.

“Quienes sean padres saben que no hay dolor más grande que ver a un hijo sufrir. Fue apenas esta semana volvió a la normalidad y quise celebrarlo de esta manera. Ella disfrutó de la alfombra más que nadie, saludaba y besaba a todo aquel que se le acercara”, escribió junto a una fotografía donde la pequeña muestra orgullosa su atuendo.

Aunque la conductora pasó un momento inolvidable junto a su hija, decidió no quedarse al show completo para guardar reposo por su embarazo: “Acabamos de terminar la alfombra y ya me voy a mi casa, no me voy a quedar porque mañana me toca madrugar. Aquí estoy con Giuletta, este es lugar donde la gente se registra para entrar, pero ella ya hasta hizo una amiga”, comentó con humor en un pequeño video que compartió en su cuenta de Instagram.

