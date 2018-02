Maluma y Natalia Barulích juegan al despiste en Premio Lo Nuestro

Además de ver la lluvia de estrellas latinas que Premio Lo Nuestro tendría en su edición número 30, los fans de Maluma esperaban ver sobre la alfombra magenta su debut como pareja de Natalia Barulích. Aunque el cantante ha confirmado su relación con la modelo, las muestras de cariño en público han sido contadas. Y a pesar de que el reggeatonero desfiló ante las cámaras en solitario, durante la ceremonia de los premios se le pudo ver junto a la bella modelo.

Aunque parecía que Maluma estaba sentado solo en la mesa que le correspondía, varias tomas durante el evento revelaron que había estado acompañado de la joven de origen cubano-croata, con quien posa en las redes sociales. La pareja fue captada por las cámaras en distintas ocasiones. Primero durante el homenaje que se le hizo a Emilio y Gloria Estefan y después mientras Silvestre Dangond cantaba su éxito Cásate conmigo.

Maluma y Natalia estuvieron sentados juntos durante el show. Ambos sonrientes y muy atentos a lo que sucedía en el escenario y entre las mesas de los invitados. Maluma, con un traje negro y camisa blanca que hacía juego con el look de Natalia, quien eligió un vestido largo en tono blanco y con detalles negros. Llamó la atención el escote en V que portó la modelo, al que agregó un look de pelo suelto que no pudo ocultar su sonrisa.

A la espera de más muestras de su amor

El cantante confirmó a través de las redes sociales su relación con la modelo. Un par de días atrás, presumieron su cariño en un video a través de Instagram Stories, en donde se le pudo ver muy enamorado. En el clip, Natalia aparece al lado de Maluma y mientras él graba con su teléfono celular, ella le da tiernos besitos en la mejilla. Al lado de ambos, una amiga en común parece ser la cómplice perfecta de su relación. La expresión en el rostro de Maluma deja ver que está disfrutando de este momento junto a su amada Natalia, quien se ve de lo más feliz llenándolo de besos.

Desde entonces, la pareja no ha compartido más detalles de su romance. Desde que comenzaron su relación, meses atrás, ninguno de los dos había compartido alguna foto o video donde aparecieran en actitud romántica, imágenes que sus fans aún buscan con empeño en sus actualizaciones en las redes sociales.

Fue así como descubrieron la pista más grande de su romance: un tatuaje con un gran significado. La joven de 25 años compartió una imagen en Instagram Stories en la que se alcanza a ver su mano entrelazada con la de su novio. En las manos, ambos tienen tatuado en el pulgar el símbolo del infinito, un gesto que pronto los avispados admiradores del cantante de Corazón notaron enseguida.