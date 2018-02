El look de Lili Estefan para Premio Lo Nuestro ¿inspirado en JLo y Galilea Montijo?

Lili Estefan eligió un vestido muy especial para desfilar por la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro. La presentadora de 50 años se enfundó en un diseño de Hamel by Melina Harris en color blanco. Además de la increíble figura que presumió la conductora, hubo un detalle que llamó la atención de todos sus seguidores, pues la prenda es idéntica a la utilizada por Jennifer Lopez a principios de 2017.

Poco más de un año después, Lili optó por llevar este increíble diseño a la ceremonia donde será una de las grandes protagonistas, pues estará a cargo de la conducción del evento. Aunque no se sabe si la elección de la presentadora de El Gordo y la Flaca fue una casualidad o estuvo inspirada en el look que la cantante neoyorkina utilizó durante una de sus citas con Drake, Lili lució espectacular a su paso por la alfombra a la que asistió acompañada de sus hijos Lina y Lorenzo.

De forma curiosa, JLo no fue la primera celebridad en utilizar este vestido, pues Galilea Montijo lo portó durante una de las emisiones del programa Va Por Ti, seis meses antes que la intérprete de On The Floor. En aquel entonces, Aldo Rendón, estilista de la conductora mexicana, explicó a HOLA.com México que habían quedado sorprendidos por el curioso detalle.

“Ahorita que salió la foto de JLo con Drake, ella me mandó la foto porque se la mandó alguien y me puso '¿Ya viste?'. Nos dio risa porque siempre están diciendo que Gali le copia a JLo en su imagen, y pues nosotros usamos ese vestido hace 6 meses, así que... no es que se copien, ¡sino que las dos son unas bombas!", comentó.

Aunque la única diferencia entre los diseños es el color, pues el utilizado por Montijo era de un tono rosa pálido, no cabe duda de que las tres lo portaron de forma increíble.