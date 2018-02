Invitaron a Tom Hanks a su boda y esto fue lo que el actor contestó

¿Quién no desearía tener como invitado en su boda a su actor o actriz favorito? Kristen Jerkins y su prometido, Joe Dobrin, sí. Ambos son grandes admiradores del trabajo de Tom Hanks en la pantalla grande, por ello es que cuando enviaron sus invitaciones para la boda de sus sueños, decidieron mandar una al afamado ganador del Oscar. Para su sorpresa, Tom Hanks les respondió de la manera menos esperada.

VER GALERÍA

La pareja, que se conoció jugando hockey, pasará por el altar el 5 de mayo en Orange Beach, Alabama. Y casi dos meses antes del gran día, preparan la lista de invitados que los acompañará cuando se digan "sí, acepto". Kristen ha estado recibiendo las cartas de sus amigos y familiares más queridos en las que confirman su asistencia. Y aunque había enviado una invitación a Tom Hanks, no esperaba ver su pronta respuesta.

El actor, aficionado a las máquinas de escribir, redactó una nota en la que explicaba a la pareja que desafortunadamente no podría acompañarlos en el día de su boda. "Queridos Kristen y Joseph, aquí hay una foto mía mientras me debato entre poder ir o no a su boda. Desafortunadamente, ese día debo ensayar para una obra en Los Ángeles que empiezan en mayo. Debo enviar mis lamentaciones por ello", escribió el actor.

Notas relacionadas:

- Mira cómo están los protagonistas de Forrest Gump a 22 años de su estreno

- Tom Hanks envió una cafetera a los reporteros de la Casa Blanca para que estén atentos 'a la verdad'

A modo de compensar su ausencia, continuó: "Pero, si están en Santa Mónica o Los Ángeles en junio, los invitaré a ver la producción (es de Shakespeare). Avísenme si pueden ser mis invitados. Y felicidades, niños", finalizó.

VER GALERÍA

La respuesta dejó a Kristen emocionada, tanto que compartió la carta con sus amigos de Facebook. "Claro, todo aquel que me conoce bien sabe que Tom Hanks es una de mis personas favoritas en el mundo. Así que le envié una invitación a la boda y una nota para ver si nos podía acompañar en ese día. ¡Y esto pasó! Estoy muy emocionada por todo esto", escribió la futura novia.

Podrían hacer realidad su sueño de conocer al actor

La madre de Kristen, Charlotte Phillips, dijo que la pareja está planeando ir a Los Ángeles para aceptar la invitación de Tom Hanks. Y como el actor se ha portado bastante amable con ellos, es probable que los felicite en persona por su boda.

VER GALERÍA

Con este lindo gesto, Tom Hanks ayuda a otra de sus fans a sonreír. Hace unos meses, el actor envió a una de sus admiradoras una máquina de escribir después de que ella le mandara un moleskine lleno de dibujos de los personajes que ha interpretado. "No podía creerlo y casi empiezo a llorar. Los sueños sí se hacen realidad", contó en ese entonces la feliz admiradora que tuvo un motivo más para querer a su actor favorito.