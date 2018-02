Justin Theroux descubrió notas de amor que Jennifer Aniston guardaba de Brad Pitt

Poco a poco se van conociendo los motivos de la separación de Jennifer Aniston y Justin Theroux. En un principio se habló de que llevaban meses intentando salvar su matrimonio acudiendo a terapia de pareja, se llegó a decir incluso que habían intentado tener hijos por fecundación in vitro sin éxito, y que Aniston, que adoraba vivir en Los Ángeles, no lograba adaptarse a su vida en Nueva York, pero lo cierto es que han salido a la luz otro motivo que podría haber dinamitado toda la relación de la pareja.

'Estás preciosa' o 'Ya te echo de menos'

Según ha publicado US Weekly, Justin Theroux descubrió unas notas de amor de Brad Pitt que todavía guardaba Jennifer Aniston de hace más de una década. En ellas se podía leer: “Estás preciosa esta noche" y "Ya te echo de menos”. Concretamente son post-it de hace muchos años, pero el hecho de conservarlas es lo que habría molestado a Theroux, ya que sería una muestra de que Jennifer Aniston nunca llegó a superar su ruptura con Brad Pitt. Aniston quiso quitarle hierro al asunto, pero cierto es que no fueron del agrado del actor. Y todo ello sumado a que Aniston y Pitt volvieron a retomar el contacto tras la separación del actor con Angelina Jolie, podría haber sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia, según revela la fuente a US Weekly.

Aniston, de 49 años, y Theroux, de 46, anunciaron su separación vía comunicado el pasado 15 de febrero. “Normalmente haríamos esto de forma privada, pero dado que la industria del chisme no puede resistirse ante cualquier oportunidad de especular e inventar, queríamos anunciar la verdad directamente", explicó la pareja a través del publicista de la actriz, Stephen Huvane. La nota añadía que Jennifer y Justin siguen siendo "dos buenos amigos que han decidido separarse como pareja", pero que están deseando mantener su "preciada amistad".

Los rumores de separación siempre planearon sobre la pareja, pero fue a comienzos de año cuando comenzaron a tomar forma después de haberles visto dando la bienvenida al 2018 en México junto a unos amigos, Jason Bateman y su mujer, la actriz Amanda Anka. Según reveló una fuente a Us Weekly, la mujer de Jason Bateman fue quien convenció a Justin para ir a Cabo San Lucas. "Ella ha sido la mediadora durante los últimos meses, intentando que Jen y Justin trabajasen en sus problemas para salvar su matrimonio”, pero no dio sus frutos. Un viaje que recuerda al último que disfrutaron Jennifer Aniston y Brad Pitt en la isla de Anguila, en el mar Caribe, en la que estaba su gran amiga Courteney Cox, y donde el actor le anunció que la dejaba. Unas imágenes que no dejaron de sorprender al mundo, ya que fueron tomadas pocas horas antes del anuncio de su ruptura matrimonial, como ha ocurrido con Theroux y Aniston, cuyo último viaje tal vez habría sido una última oportunidad para salvar su matrimonio que no dio fruto. Tras la ausencia de Justin en el 49 cumpleaños de la actriz el pasado 11 de febrreo, decidideron anunciar oficialmente su separación.