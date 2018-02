La 'no crisis' de Liam Payne y Cheryl y la inesperada ausencia de Ariana Grande en los Brit Awards

Estos días se ha especulado mucho sobre el estado de su relación e incluso se ha dicho que estaban a punto de romper. Sin embargo su aparición en la alfombra roja de los premios Brit parece desmentir todo tipo de rumores. Liam Payne y Cheryl pasearon de la mano ante los flashes con toda naturalidad, enfrentando así con una imagen los comentarios de crisis. Ella llevaba un minivestido negro con volantes en la parte de arriba, mientras que él escogió un traje de chaqueta en tono claro, combinado con un jersey negro. Un beso, una caricia... las muestras de amor no faltaron y se vio a una pareja cercana y compenetrada. Además Cheryl aplaudió desde el público la posterior actuación de Liam junto a Rita Ora –cantaron For you, de la banda sonora de Cincuenta sombras de Grey-. ¿Quién dijo crisis?

De hecho, en una pequeña entrevista que les hicieron durante la velada la pareja aseguró que se lo estaba pasando muy bien y que la noche era estupenda. Y lo fue. Los rostros más destacados de la música se unieron en una velada en la que estuvo muy presente, siempre es así en las recientes entregas de premios, el apoyo al movimiento #Metoo. Si bien en los galardones cinematográficos este se ha manifestado con el color negro, en este caso se hizo presente en una flor, una rosa blanca, que algunas estrellas lucieron como complemento.

Rita Ora, Holly Willoughby, Elie Goulding, Kylie Minogue, Camila Cabello, Ed Sheeran, en cuya mano se podía ver la alianza que tanto ha dado que hablar estos días –se dice que se ha casado en secreto con su novia, Cherry Seaborn-, Sam Smith, Dua Lipa, que subió a recoger el premio a la mejor artista con sus hermanos, Justin Timberlake y un largo etcétera de artistas se dieron cita en estos premios.

La ausencia más notable fue la de Ariana Grande, que tenía previsto hacer un homenaje a las 22 víctimas del atentado de Manchester del pasado mayo de 2017 -ocurrió durante su concierto-. La intérprete canceló solo unas horas antes su número debido a que, según sus representantes, no podía volar porque estaba enferma. La organización decidió entonces que fuera Liam Gallagher quien realizara este tributo y, pese a que le avisaron con poco tiempo, aceptó. Fue uno de los momentos más emotivos sin duda cuando entonó el tema Live Forever, de su antiguo grupo Oasis.

Entre los premiados, el rapero Stormzy y Dua Lipa, que ha superado los dos mil millones de visitas con YouTube con su tema New Rules, ganaron en las categorías principales; Foo Fighters obtuvieron el premio al mejor grupo internacional; Harry Styles, ex de One Direction, se llevó el galardón al vídeo del año; Ed Sheeran ganó el premio al éxito global; Gorillaz, el mejor grupo británico, y Lorde, el de mejor artista internacional.