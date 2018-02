¿J Balvin quiere ser papá? No creerás su reacción al revelar sus planes a futuro

J Blavin causó todo un revuelo entre sus más de 20 millones de seguidores en Instagram cuando, hace unas semanas, publicó una serie de fotografías de lo más tiernas. El cantante colombiano posó con un bebé en brazos, una gran sonrisa y una mirada enternecedora que pronto despertaron los rumores de que podría estar planeando convertirse en papá en un futuro no muy lejano. "¿Me queda o no me queda?", preguntó en tono bromista a sus admiradores.

La imagen paternal de J Balvin no ha podido borrarse de la mente de sus fans. Por ello, previo a su presentación en Premio Lo Nuestro, Clarissa Molina le preguntó al respecto de sus planes de paternidad. "Vimos en tus redes sociales que ya quieres ser padre", un sorpresivo comentario al que el cantante respondió apresurado: "¿Quién te dijo que quiero ser padre?".

Un poco nervioso, pero seguro de sus planes a futuro, continuó: "Yo puse una foto y el día que sea papá, seré el mejor. Pero no quiere decir que quiero ser padre ya". Las palabras de Balvin son similares a las que escribió al lado de una de las imágenes en las que aparece con el pequeño: "El día que sea padre, daré todo por ser el mejor".

En cuanto a la búsqueda de una mamá para sus hijos, se limitó a decir que va "bien", sin revelar más detalles, en especial si ha retomado una relación con la modelo Alejandra Buitrago. La pareja estuvo junta pero terminó su noviazgo en 2015. Sin embargo, las alertas de una reconciliación se encendieron cuando el colombiano comentó una de las fotografías de Alejandra: "Mi bella novia". Además, varias de las imágenes que la modelo recién publicó, tienen like por parte de J Balvin, un detalle que el público no dejó pasar desapercibido. A pesar del revuelo que sus likes y comentarios han causado, el cantante prefiere reservarse los pormenores de su vida privada y, como es costumbre para él, opta por no hablar de sus relaciones personales.

Una emotiva reacción

J Balvin tiene un carisma único con el que ha logrado hacerse de buenos amigos del medio musical. Además de Jeon Arvani y Annita, con quienes colaboró para el sencillo Machika -que esta semana ganó Disco de Platino-, tiene un lazo muy especial con Luis Fonsi.

Ambos cantantes se sentaron frente a frente para una entrevista mutua organizada por Vevo. Además de risas y anécdotas de cada uno, J Balvin confesó que las canciones de Fonsi lo han hecho llorar. "Lo gracioso de estar con él aquí es que siento que lo conozco de toda la vida. Porque él es famoso desde que yo sé de música… Y realmente te respeto (...) Yo lloro con muchas de sus canciones", contó el colombiano.

Fonsi, entre risas, agregó: "Yo causo ese efecto en la gente. Ellos escuchan mi música y lloran… En español tenemos un término que le decimos 'corta venas', eso siempre estará dentro de mí", admitió el intérprete de Despacito.