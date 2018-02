Toni Costa defiende a su hija Alaïa ante las críticas

Toni Costa ha dejado muy claro que no permitirá ningún ataque en contra de su hija Alaïa. El bailarín de origen español intercambió un par de mensajes con una seguidora que criticó la apariencia de la pequeña de dos años que comparte con Adamari López.

Este miércoles, el ganador de Mira Quien Baila compartió una divertida fotografía en la que aparece junto a su hija en el interior de su automóvil, simulando que ella va manejando: “¡Así es nuestro estilo! Alaïa cree que ya puede llevarse mi carro. Menos mal que estábamos aparcados en la escuela (antes de que empiecen, no estábamos en movimiento) gracias”, escribió junto a la postal.

VER GALERÍA

Aunque Toni quiso evitar una discusión en redes sociales aclarando la situación, una de sus seguidoras se percató de otro detalle que no dudó en manifestar: “Me encantan, la niña hermosa, tú muy bien, pero casi nunca la peinan. Siempre está bien despeinada. Adamari debería tener un poquito de gracia para peinarla”, escribió al pie de la imagen.

VER GALERÍA

Lo que esta seguidora nunca imaginó, es que el bailarín no pasaría por alto el duro comentario: “Si vieras más las historias que publico te darías cuenta de lo divina que va peinada siempre que sale”, comentó seguido de algunas risas: “Venga, ahora vas y te tomas mal mi comentario”, escribió Costa anticipando una posible reacción negativa de su fan, quien finalmente decidió no participar más en la conversación.

Sin embargo, Toni parece haberse arrepentido de su inesperado comentario, pues decidió borrarlo unos minutos más tarde. A pesar de esto, el bailarín recibió una gran cantidad de apoyo del resto de sus seguidores, quienes inmediatamente defendieron a la pequeña asegurando que siempre asiste al colegio luciendo de forma impecable.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

Adamari López y Toni Costa suben la temperatura con sus fotos más románticas

Esto opina Toni Costa sobre los rumores de embarazo de Adamari López

Preocupados por Alaïa:

Luego de realizar un romántico viaje a las playas mexicanas sin la compañía de su hija, el matrimonio manifestó su preocupación por dejar a Alaïa en casa: “Aunque está bien cuidada, está sin nosotros. Cada vez se hace mayor y cuando nos tenemos que ir, nos está costando más trabajo separarnos de ella”, explicó el bailarín al portal Mamás Latinas.

VER GALERÍA

Además, Adamari aseguró que notan un cambio de actitud en la pequeña: “Hacemos video llamadas con ella, pero a veces no nos quiere hablar, nos ignora o no mira el teléfono. Nos preocupa, pero sabemos que es un reflejo de ella para decirnos que no quiere que nos vayamos de casa”, a lo que Toni agregó: “En este último viaje sentí tristeza por verla a ella aburrida. Uno se lo puede pasar muy bien, pero a su vez te falta algo, nos hacía falta nuestra pequeña”, comentó.