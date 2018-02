'Never Again', la marcha que unió a los estudiantes en contra de las armas

Decididos a no volver a vivir una situación de terror en sus aulas, los estudiantes de la escuela preparatoria Marjory Stoneman Douglas, de Parkland Florida, alzaron la voz en una marcha en contra de las armas. El movimiento Never Again ha unido a un centenar de alumnos de esa escuela para dirigirse a la capital del estado, Tallahassee, con el fin de presionar al Congreso para aprobar leyes que restrinjan la venta de armas de fuego. La iniciativa surgió después de que más de 3 mil jóvenes vivieran de cerca el tiroteo con el que Nikolas Cruz, de 19 años, arrebatara la vida de 17 personas y dejara decenas de heridos, un hecho ocurrido el 14 de febrero pasado.

Los estudiantes lograron reunirse con el Presidente del Senado Joe Negron, al igual que con el Senador Rob Bradley. "Veo a mis hijos cuando los veo a ustedes. Quiero que sepan lo mucho que aprecio que estén aquí. Sé que pudieron haber sido mis hijos. Es muy personal para mí", expresó Bradley al reunirse con los jóvenes.

A 17 kilómetros de distancia, en Boca Ratón, un grupo más de estudiantes de preparatoria se unió a las marchas. Con pancartas de protesta, urgieron a las autoridades que hicieran algo con el control de las armas, pues el caso de Parkland, desafortunadamente, es uno más en la historia de la educación en Estados Unidos.

"No quisiera pensar cada vez que estoy en clase que yo puedo ser la próxima víctima", expresó una de las estudiantes. Uno más, en su reunión con representantes del Congreso, agregó: "Para mí, dejar que las vidas de esas víctimas hayan sido arrebatadas sin ningún cambio, es un acto de traición para nuestro gran país".

Un triste regreso a casa

A pesar de que los chicos lograron que se escuchara su voz, la marcha y su presencia ante el Congreso de Florida no tuvo el resultado esperado. La Cámara baja del Congreso no accedió a debatir el proyecto de ley para prohibir las armas semiautomáticas. Con 71 votos en contra y 36 a favor, el debate quedó fuera de la agenda. "Sabemos que hay una gran lucha por delante y debemos hacer todo lo que podamos para hacer que los políticos arreglen esto", explicó Brandon Abzug, uno de los estudiantes del Marjorie Stoneman.

Mientras el movimiento Never Again continúa su lucha en contra de las armas y a favor de la salud mental, los demás estudiantes del instituto alistan su regreso a las aulas el próximo martes. Además de contar con elementos de la policía vigilando el orden de la escuela, los chicos podrán acercarse a nuevos elementos de consejeros que se encontrarán en las aulas, según reportó el superintendente Robert Runcie. En memoria de las víctimas, el Edificio 12, en donde se registró el tiroteo, será demolido para colocar en su lugar un monumento en su honor.

