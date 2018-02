'Love is in the air': El día en que Georgina Rodríguez sacó a la luz la faceta más tierna de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo es un astro del balón, un padre orgulloso de sus pequeños, un hombre muy familiar y un embajador del estilo 'sporty'. Además, en su radiografía personal destaca también que es una persona celosa de su vida privada. No es dado a las excesivas muestras de amor en público cuando los flashes le sorprenden junto a su pareja y madre de su hija Alana Martina, Georgina Rodríguez, como tampoco a prodigar de forma insistente su relación a través de sus perfiles sociales. Sin embargo, la última imagen compartida por Ronaldo en su cuenta de Instagram saca su lado más romántico.

"Love is in the air" es el mensaje que acompaña una fotografía en la que aparece en la puerta de su avión privado, poco después de finalizar su entrenamiento matutino. Tras él, Georgina, subida en la escalera, posa apoyada en sus hombros. Precisamente, Zidane daba descanso a Cristiano de cara al partido de Liga entre el Real Madrid y el Leganés, aplazado por los compromisos internacionales del club blanco en el momento en que este encuentro debería haberse disputado. "No sé cuántos años seguidos lleva jugando 60 partidos por temporada sin parar. Llega un momento en el que es necesario para él y para el equipo no jugar de vez en cuando. Él está mejor haciéndolo de esta manera", adelantaba el técnico en rueda de prensa.

Love is in the air ❤️❤️ Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el Feb 20, 2018 at 6:21 PST

Un paréntesis que, todo apunta, disfrutará con Georgina, aunque no es posible, de momento, saber en qué destino. No hay ninguna pista en su perfil, ni en sus 'stories', como tampoco en la cuenta de la modelo, quien dedicaba su última interacción social precisamente al futbolista y a un juego de pelotas que parece tenerles enganchados. Abriendo las puertas de la intimidad de su casa, se trata de un pequeño clip de vídeo en el que se les ve jugando desde el sofá en actitud relajada.

Pese a que no es la primera vez que el delantero del Real Madrid comparte una imagen junto a Georgina Rodríguez, sí ha sido una de las más románticas que ocupan su 'timeline'. Además, cada vez es más frecuente que haga de la madre de sus hijos y su historia de amor los protagonistas de sus instantáneas públicas, sobre todo desde que llegara al mundo la pequeña Alana Martina. Precisamente el día de su nacimiento, el 12 de noviembre de 2017, Cristiano hacía de Instagram la plataforma oficial para anunciar la feliz noticia. Lo hacía con una foto en la que aparecía Georgina tumbada en la cama con el bebé en su regazo, junto al futbolista y Cristiano Ronado Jr. Una publicación que dio la vuelta al mundo y batió todos los récords, convirtiéndose en la más viral de la historia de la red social. Sin embargo, el reciente alumbramiento de Kylie Jenner y la primera imagen de su pequeña Stormie han conseguido romper todas las marcas.