Además de celebrar su nominación como Mejor Actriz en esta edición de los Oscars, parece que Saoirse Ronan tiene otro motivo para sonreír, pues podría estar probando las mieles del amor en los brazos del bailarín de ballet Calum Lowden. Estos reportes surgen luego de que el tabloide inglés The Sun indicara que la actriz fue vista con el joven después de los premios BAFTA,el domingo pasado.

Según el diario, la estrella se veía feliz al lado de Calum, quien también acudió a la gala, pues su hermano Jack participó en Dunkerque, uno de los filmes nominados. Recientemente, Saoirse confesó a Ellen Degeneres que nunca había estado en una relación seria y que incluso, no sabía cómo portarse cuando salía con algún chico. “Yo no salgo a citas, yo no encajo con la actitud ‘vamos por algo de cenar’”, explicó la nominada. “Ni si quiera sé de qué hablar”. Sin embargo, la protagonista de Lady Bird podría haber encontrado en Calum al compañero ideal.