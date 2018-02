Demi Lovato, orgullosa de su físico sin dietas

Demi Lovato dio inicio al año con la meta fija de dejar atrás todo tipo de dietas y limitaciones que los complejos por su físico le han hecho seguir desde hace años. En su lugar, la cantante y actriz optó por ser feliz y consentirse a sí misma liberándose de todas aquellas restricciones que se auto impuso y que poco a poco disminuyeron su seguridad. Con pensamientos más positivos en mente, Demi va por buen camino hacia su propósito, tal como lo demostró en una de sus más recientes publicaciones en Instagram, en donde posa feliz y sin complejos.

En varias ocasiones, Demi demostraba lo poco contenta que se sentía con sus muslos, una parte de su cuerpo que ella misma señalaba en sus publicaciones al lado de descripciones en las que revelaba su deseo de tener un físico diferente. Por fortuna, esas auto críticas han quedado atrás para dar paso a una nueva actitud que también refleja un nuevo nivel de autoestima en la ex chica Disney.

"Orgullosa de lo que yo llamo muslos de no hacer dieta, y me siento muy orgullosa de ellos", escribió al lado de una fotografía en la que posa sentada en un columpio de jardín, con una chamarra negra de piel y las piernas al descubierto. Demi completó su look con un par de botines de punta en color blanco y lo mejor de su actitud.

Lejos de la vanidad, las publicaciones de Demi sirven para que muchas de sus admiradoras, quienes siguen cada uno de sus pasos, se sientan motivadas a abandonar las dietas extremas y lo cambien por un mejor estilo de vida, uno más saludable. A pesar de ello y de sentirse orgullosa de su físico, Demi eliminó la fotografía de su timeline horas después de su publicación sin dar explicaciones al respecto.

Una lucha constante

La decisión de no hacer más dietas que Demi tomó hace unas semanas, fue un gran paso para ella en la lucha que desde hace años ha librado con los desórdenes alimenticios. "Ya no me privaré de gustos (en moderación) y no voy a mentir, he ganado algunos kilos desde que dejé de hacer dieta, pero he dejado a un lado el estrés crónico de lo que como porque no quiero darle ese ejemplo a mis fans. ¡Ya no me avergonzaré a mí misma por la comida!", escribió en su cuenta de Twitter.

Su declaración estuvo acompañada de una confesión desde el corazón que hizo en el documental Simply Complicated, en el que contó que recayó en sus malos hábitos alimenticios, de adicción y depresión cuando terminó su relación de casi seis años con el actor Wilmer Valderrama. Demi ahora ha logrado referirse a esa etapa de su vida como un proceso de aprendizaje que la está guiando a un cambio de vida más agradable y positivo.

